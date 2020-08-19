日本手信︳嚴選超市9款國民級懶人調味料！手殘也能煮出正宗日料

日本超市的調味料區向來都是家庭主婦、或是熱愛日式菜色烹調的美女型男們必逛的寶庫。而日本的調味料、辛香料的種類也是多到令人眼花繚亂！ 那麼到底有哪些是必買、沒買到回台灣會難過的調味料呢? 請看LIVE JAPAN專訪了日本知名的連鎖超市「京王超市櫻之丘店」，並為大家整理出10款絕對不可猶豫，應該立刻放到購物籃買回家的調味料。

1. KEWPIE HALF 400g （キューピーハーフ400g） 參考售價 158日圓（含稅）

小編對沙律醬的印象一直停留在台灣較淡、較甜的口感，來到日本才知道沙律醬也有鹹的！ 而且沙律醬在日本的普及度非常高，在日本和洋混合菜式中的運用很廣，像是日式炸薯餅、章魚燒、大阪燒的淋醬…等美食中都少不了沙律醬蛋黃醬的畫龍點晴，日本人也非常愛吃沙律，因此也可說是許多日本人家中雪櫃中必備的調味醬。而Kewpie這家老招牌公司許多所推出的商品正是以可愛的Q比娃娃為形象，因此印象深植人心，超市的架上都可見到KEWPIE HALF沙律醬的系列商品。

KEWPIE沙律醬除了有經典的原味沙律醬，另外也有零卡路里、卡路里減半、降低80%的清爽型口味、添加亞麻油口味的、不使用蛋黃口味的、使用植物固醇的…等多款健康提案，讓大家都可以依自己的喜好安心無慮地享用美食。另外，連容量包裝都有很多選擇，從可隨身攜帶的小袋裝6g到大容量1kg都有，小編這次選擇的是KEWPIE HALF沙律醬400克容量的口味。

其中最簡單便利的食法就是蔬菜棒搭配QP沙律醬沾醬，不論是生菜或是溫野菜又或是水果類都很好吃，鹹香微酸，爽口不膩又能促進食欲； 其他日常常做的還有蛋沙律三明治、鮪魚沙律…等也都美味可口！官網上或是網路上也有分享許多簡單又美味的食譜都可以試著做做看，想要美味與健康兼俱的人一定要試看看！

2. Kikoman特選鮮釀生醬油450ml （キッコーマンいつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ450ml） 參考售價 288日圓（含稅）

萬字醬油在香港也有相當的知名度，在日本更是家庭主婦愛用的品牌之一。在日本的超市一定會見到萬字特選鮮釀生醬油系列風味的商品，而「生醬油」之意就像是「無添加原味醬油」，堅持天然發酵並無添加糖、鮮味劑…等調味料，僅直接過濾濾菌而成，因此成色較淡，不似台式醬油的濃黑色澤； 而在風味上來說也接近清淡單一，若是習慣了台式醬油的濃厚的人也許會不太習慣日式生醬油的風味，不過若你是喜愛日式菜色的人肯定要購入這系列的醬油試試！

日本的商品一直令人讚賞的不只是內容與品質的優良，連外面的包裝設計都別有用心！ 像這系列的醬油瓶身也是特殊構造設計，還獲得過日本優良設計獎（Good Design Award），就算開瓶之後還能保鮮90日，讓味道不隨著時間而迭失； 此外在使用上也需要擠壓瓶身醬油才會出來，可以自己掌控用量，同樣也不會亂滴的瓶身都是。

有著淡雅透亮色澤的鮮榨原味純醬油不論搭配什麼食材熬煮都適合也都美味，而這種單純的風味當作生魚片的蘸汁更是美味上乘，味道相當協調而優雅，互不搶戲，連蘸上汁後的顏色都能維持生魚片原本的色澤！

3. S&B GOLDEN CURRY 198G 黃金咖哩 中辛 （ゴールデンカレー198G 中辛 5~6回份x 2） 參考售價214日圓（含稅）

S&B是日本擁有近百年歷史的食品與調味料大廠，旗下涵括了上百款與日本人日常飲食習習相關的商品，首先要介紹的是日本人非常愛吃的咖哩調味塊「GOLDEN CURRY 黃金咖哩塊198G 中辛」。加入了大量的鮮果蔬菜共同熬煮成香濃又甘甜的日式咖哩不僅是日本人的國民美食，也是許多觀光客來日本一定要品嘗的美味之一，愛上這日式咖哩滋味的人也一定想買回家去！ 那麼一定要到各大超市去找尋這「GOLDEN CURRY黃金咖哩塊198G」的蹤跡！

內裝共二盒裝8塊的黃金咖哩塊，可依自己的用量使用，沒用完的就冷藏在雪櫃相當方便。「GOLDEN CURRY黃金咖哩塊198G」有分從1（甜味）-5（辛口）等級口味，小編最常購買的是3中辛等級的咖哩塊，雖然是中辛等級但是其實嚐起來並不會感受到辣度，因此怕吃辣的人可以放心食用，但若是喜歡吃辣的人建議再買級數高一點比較好。

示範的是超美味的牛肉咖哩，完全不需要烹飪技巧，只需把所需的食材切塊、全部放入水中煮滾，再加入S&B 的黃金咖哩塊一起攪拌均匀，沒多久後甘醇香濃的日式牛肉咖哩就能輕鬆上桌！ 光是散發著美麗的咖哩色澤和香氣四溢的咖哩味就足以令人垂涎，送白飯肯定超開胃！

4. S&B本生 生薑蓉 40g （S&B本生 なましょうが40g） 參考售價 150日圓（含稅）

在烹飪時各式的辛香料扮演著畫龍點晴的角色，但是大家一定有這樣相同的體驗當要煮道菜時，看似簡單的菜色，但是若又要磨蒜蓉、薑蓉…等，這樣準備功夫其實很花時間。後來當小編在日本的超市第一次看到S&B所推出的這系列的辛香料時驚為天人，因為實在是太方便了，可以讓主婦們省下很多準備時間和體力！ 其中要和大家介紹一款再入銷售排行榜的S&B產品：「S&B本生 生薑蓉」。

「S&B本生 生薑蓉」的「本生」這二個字就是強調是真材實料製作而成的，而不是化學成分所調製出來，不使用色素，所有的系列辛香料原料全是由自家於日本山梨縣的忍野試驗農場中所栽培出的純正風味，提供安心的原料且把關製造品質，因此在日本已熱銷了30多年。而軟管小用量的包裝能掌握用量又可保持鮮美的品質，放在雪櫃收藏時又不太佔空間，因此小編家中的雪櫃中就有好幾條不同的香辛料隨時待命。

基本上只要有需要用到生薑蓉的菜肴都適合加入這款「S&B本生 生薑蓉」提味，連最簡單方便的柴魚蔥花涼拌豆腐只要加一點生薑蓉，滋味更是豐富了！

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5. 味滋康Mizkan柑橘醋醬汁 360ml （ミツカン味ぽん360ml） 參考售價 228日圓（含稅）

喜歡吃沙律的人，除了可用前面所提到的QP沙律醬來撈之外，還可以選擇味滋康這家逾200年歷史的老字號所推出的柑橘醋醬汁。這是一款以日式的多款醬汁為基底並調和了柑橘果實類的醋酸味的百用調味醬，無論是和風涼拌菜、沙律、火鍋蘸醬汁或當作燒魚醬汁…等都非常對味，在超市也都一定能找得到這款柑橘醋醬。

這次跟大家分享的是「柑橘醋醬汁拌水煮牛肉沙律」，作法非常簡單快速！ 只需將牛肉片涮個10秒左右就可裝盤，然後拌入青蔬野菜和少許橄欖油、少許糖、和主角味滋康的柑橘醋醬汁就完成了！ 有醋的微酸又伴隨著柑橘的淡淡清香，十分爽口之外熱量也降低了不少，在炎熱的夏季絕不但是一道醒胃開脾的菜肴，更是風味絕妙、人人稱讚的沙律菜色！

6. OTAFUKU大阪燒預拌粉 4人份（オタフク お好み焼こだわりセット4人前） 參考售價 430日圓（含稅）、OTAFUKU大阪燒醬 300g （オタフク お好みソース） 參考售價 258日圓（含稅）

愛吃大阪燒的朋友們一定要把這款OTAFUKU 御多福大阪燒預拌粉和大阪燒醬一起帶回家！ 自從小編第一次買來親手製作大阪燒後就有種相見恨晚的感覺。只需花少少銅板價就能品嘗到正宗道地的日式美食，而且在家就能輕鬆的製作，而且大人小孩都會很愛吃，肯定能令你成就感滿滿！

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一包裡面共是四人份的用量，分裝成各二大包。除了大阪燒預拌粉之外，還附有天華（炸天婦羅麵漿）、山藥粉 以及海苔粉。此外，包裝上也都有以圖文並茂的方式說明需要準備哪些材料、用量以及製作方法，連打開包裝袋中還再附了一張說明書，因此也完全不用擔心會看不懂日文！

自己還需額外準備的的食材還有高麗菜絲、蔥花、雞蛋、豬肉片或煙肉片以及水，用量請參考包裝上的說明。小編也是第一次製作大阪燒的新手，完全照著包裝上的圖片說明按圖索驥輕鬆完成了，毫無難度可言！

完成後再淋上大阪燒醬、灑上海苔粉即可完成！ 柴魚片是我自己另外依喜好灑上去的，還能見到柴魚片在熱騰騰的大阪燒上跳著舞呢！ 令人味蕾大開！ 你還可以加入最前頭介紹過的QB沙律醬在上面，美味一定倍增！ 被煎到表面金黃色有點焦香的麵糊與肉片真是好吃得不得了！ 內餡中的椰菜還能吃到脆爽的口感，而且整個麵體還能品嘗到淡淡的海鮮香氣，實在是太好味了！

7. 日東日高昆布北海道産（日東日高昆布北海道産） 參考售價 960日圓（含稅）

想要自製鮮美的日式上湯絕對少不了昆布這個重要的原料，也正是你所喝到日式湯底中那鮮味的來源。而日本昆布的產區大多分布於北海道，其中日高的昆布又屬品質上乘。而昆布在日本媽媽的烹調之中可說是扮演著舉足輕重的角色，可以運用的菜肴範圍非常廣，例如味噌湯、涮涮鍋湯底、玉子燒、親子丼、烏冬…等，甚至還能放入飯中一同煮，立即變身優雅的日式風味菜！

據說在昆布上可見到的白色粉末其實是鮮甜味的成份之一，因此最好用溼布輕拭即可，只需擦除表面上的髒汙，注意不要把這些白色粉末也一併去除了！

小編最常在家煮的就是蔬菜鮮魚味噌湯了，而在使用了日東北海道産日高昆布一同熬煮之後的天然蔬菜鮮魚味噌湯，鮮味、甜味、香味全都俱備而且喝起來非常爽口，沒想到簡單的一鍋湯居然能這麼的有層次感，令人難忘！ 推薦大家一定要試試看，你也能端出一道充滿和風味的好菜或好湯，或當作伴手禮送人也非常體面受歡迎！

8. S&B辣油 （S&Bラー油） 參考售價 117日圓（含稅）

S&B又一款擁有高人氣的產品：辣油。這瓶辣油可是日本家庭必備的調味料，小編家中的餐桌上也一直少不這瓶辣油，甚至連許多台灣的親友來日本玩時也指名要買好幾瓶回家！這系列辣油還有一個很貼心的裝置，其按壓式設計可方便控制用量，也比較不會滴漏出油而弄得瓶身油膩膩。

雖然這款辣油的外表看起來整瓶都是紅通通的，但其實並不是很辣，卻可以增添香氣，會這麼香是因為裡面還加入了芝麻油調和，因此無論是加在任何的菜肴中都非常合適，像小編分享的這道鮮蝦炒金針菇中滴上幾滴辣油，馬上美味倍增！

9. 永谷園Hotel New Otani 鬆餅粉 500g （永谷園 ホテルニューオータニホットケーキ500g） 參考售價 396日圓（含稅）

東京超市內貨架上所販售的鬆餅粉也是非常多款，而且各有各的特色，這次介紹的這款永谷園「Hotel New Otani鬆餅粉」是近年來非常受歡迎的一款鬆餅粉，主打與東京知名飯店的甜點主廚合作、東京Hotel New Otani的總料理長中島真介所監修的呍呢嗱鬆餅粉配方。讓你在家裡用簡易食材與平底鍋，簡單步驟就能輕鬆烘製出宛如餐廳水準的美味鬆餅！

盒包裝內共有鬆餅粉200g兩包與25g楓糖漿四包，很多他牌的鬆餅粉都沒有附楓糖漿，真是太貼心了！ 而一包粉大約可以製2-3片左右 （視厚度而定），粉末相當細緻且散發出淡淡的呍呢嗱香。

外盒包裝上也印製了所需材料與烹調方法的圖文說明，同樣照著做即可烘焙出完美又美味的熱鬆餅，最後切塊奶油再淋上楓糖漿就是最單純的美味了！ 想再小奢華一些的話，再添飾一些水果配料，又或者是灑上些抹茶粉…等，任憑自己的喜好與創意來製作， 沒有比完成一款美味的甜點更令人心情愉悅了！ 再拍照上IG或FB…等社群網站也一定讓人讚不絕口！而小編烘製的熱鬆餅雖然外表烘過頭了一些賣相沒這麼好看，但是厚度大致有達到像包裝上的示意圖片一樣，而內裡同樣溼潤鬆軟，又有點類似雞蛋糕的口感，還能吃到淡淡的小麥粉清香，又不會過於甜膩，愛吃鬆餅的人一定要買來自己試試看！

京王超市 KEIO STORE 櫻之丘店

KEIO STORE的京王超市是京王集團裡一個以流通部門為核心地位並和生活息息相關的連鎖超級市場，主要分布在東京都和神奈川縣一帶。KEIO STORE基本上以超市、車站內販賣店和便利商店的連鎖經營為主，本社位於東京都多摩市的關戶。這篇文章裡面出現的所有商品都是在KEIO STORE位於多摩市關戶，聖蹟櫻之丘車站出口處的京王超市櫻之丘店採訪的。京王超市一共有27個店鋪，位於聖蹟櫻之丘車站的這個超市是全部的店舖中銷售成績最好、商品最齊全，一天的營業額可以高達1800萬日圓。

京王超市 KEIO STORE 櫻之丘店（LIVE JAPAN授權使用）

京王超市櫻之丘店分兩層販賣區域，一樓是食品和酒類，二樓則是生活雜貨和衣料品，另外也提供洗衣服務、眼鏡行、手工藝品店和服裝修改店的服務。而且由新宿乘坐京王線不用轉車即可抵達非常方便。

※以上為京王超市櫻之丘店 2018年8月採訪時的含稅售價。

※以上資訊僅供參考。以各廠牌公告內容或店頭販賣商品為準。

文/蹦蹦小姐 （蹦蹦走跳東京的小日子）

京王ストア KEIO STORE 桜ヶ丘店 地址：〒206-0011 東京都多摩市関戸1-11-1 最近車站：京王線 聖蹟櫻之丘車站 徒歩1分鐘 營業時間：10:00～23:30（2Ｆ10:00～21:00）

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