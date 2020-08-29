【東京咖啡名店】遊勻中目黑、藏前四小區　10大話題Cafe尋咖啡香

東京是一個咖啡文化成熟的都市，在東京人的生活中，每天喝杯好咖啡或者於假日時在咖啡店裡享受悠閒是日常中的行事，因此在東京的許多地區或巷弄間隱藏著各式各樣特色的咖啡店，有咖啡職人的專門店，也有國外知名精品咖啡品牌，更有許多獨立咖啡店陸續展店，不只能享受到最棒的咖啡，還能品嘗到許多美味的餐點，擄獲了眾位咖啡迷的芳心，讓咖啡迷們有許多不同特色的店可供選擇;

一些地區吸引了不少的大小咖啡店進駐，漸漸形成一個新興的咖啡激戰區，像是匯聚了各領域職人的咖啡街區藏前，因美國知名品牌BLUE BOTTLE COFFEE進駐而聲名大噪的清澄白河；知青與文青聚集的基地，林立著大大小小的特色雜貨文具店與咖啡店的中目黑，東京時尚與流行文化的發散地代代木公園（奧澀谷）…等四大地區中各有著高人氣的咖啡店，令咖啡迷們趨之若鶩地到處發掘自己心目中最鍾意的口袋名單，在這篇就要介紹給大家這四大咖啡重要的版圖中你一定不可錯過的人氣店家，一起去征服這些店！

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征服東京咖啡版圖第一站：藏前

1. 咖啡香繚繞的質感青年旅館「Nui. HOSTEL ＆ BAR LOUNGE」咖啡廳

「Nui. HOSTEL&BAR LOUNGE」是坐落於藏前的一間高質感、評價極高的青年旅館，非常受到外國旅客們的青睞。而這間旅館不僅只提供住宿服務，在旅館一樓的寬廣開闊的交流大廳內還設有咖啡館，從早晨開始到傍晚時分都有供應鮮奶咖啡、意式和手沖咖啡，還能享用到各式可口的烘焙麵包與輕食。

而這裡所使用的咖啡豆是來自東京知名的咖啡館ONIBUS COFFE焙煎的豆子、沖煮方法也由ONIBUS COFFE所指導過，其中小編品嘗的熱鮮奶咖啡的奶泡綿密，入口喉韻香醇，好喝極了! 建議點份人氣牛角包或麵包一起享用，吃上一口之後一定會整個愛上! 無論是一早的早餐或是下午茶時刻，在這邊找一處舒適的角落，聽著店內播放的輕柔音樂，放鬆地的享用咖啡或美食，還能與在這裡住宿的世界各地旅人愉快交流，是一件多麼美好的事情！

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Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE Nui.ホステル＆バーラウンジ 地址︰〒111-0051 東京都台東区蔵前2-14-13 最近車站︰都營淺草線蔵前站 A2出口／都營大江戶線蔵前站 A6、A7出口 營業時間：08:00～18:00 (CAFE TIME)

2. 與晴空塔與隅田川相伴的街角咖啡店「LEAVES COFFEE APARTMENT」

店面位於靠近隅田川流經的厩橋旁街頭轉角的「Leaves Coffee Apartment」也是蔵前相當知名咖啡店。有著一整面簡約風格的灰色水泥牆的店面非常吸晴，主要為外帶吧檯的窗口處飄散著陣陣咖啡香氣，咖啡吧師總是站在吧檯親自細心地為每位顧客沖煮咖啡; 使用來自挪威奧斯陸的人氣咖啡店「FUGLEN」的淺焙咖啡豆品種，主要提供意式濃縮(ESPRESSO)及手沖咖啡(DRIP)兩種形式的咖啡，而手沖咖啡還有Colombia / Honduras / Kenya / Ethiopia 共四種風味供客人自由選擇所愛，每款咖啡豆都有著其獨特的風味，非常推薦都品嘗看看!不但對咖啡豆的品質卻有著極高的堅持，連手沖咖啡所使用的濾杯到沖煮的時間與方法都很講究! 你可以在店前邊綴飲著咖啡邊和親切的咖啡吧師聊聊，也可以帶著外帶的咖啡杯走個幾步的距離到厩橋上遠眺晴空塔與隅田川的河兩岸風景，享受難得的咖啡時光!

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LEAVES COFFEE APARTMENT リーブスコーヒーアパートメント 地址︰〒111-0043 東京都台東区駒形2-2-10 ファンライフ駒形105. 最近車站︰都營大江戶線蔵前站 A7出口徒歩1分鐘 營業時間：周二~周日 10:00～18:00 (**除了午餐時間 11:00~15:00以外，其他時間可至2樓享用餐點及咖啡) 公休日 : 周一

征服東京咖啡版圖第二站:清澄白河

3. 提供風靡紐澳的咖啡與早午餐的職人咖啡「iki ESPRESSO TOKYO」

除了大家所熟悉的美式、意式、手沖…等咖啡風味之外，深受紐澳及歐美各國咖啡人士喜愛的「白咖啡」（Flat White）也在東京席捲起了一股風潮! 在清澄白河就有一間職人咖啡館「iki ESPRESSO TOKYO」在日本的社群網站上迅速成為網路間口耳相傳的人氣咖啡店。店主原瀨夫婦將紐澳的主流咖啡及早午餐文化引進日本，其中最有人氣的「白咖啡」，口感類似意式泡沫咖啡（Cappuccino），同樣也有綿密細緻的奶泡及美麗的拉花，但是口感更加柔順、奶味也更突出一些，尾韻又帶出了濃縮咖啡的苦中帶香。此外，這裡的鹹食和甜點如熱鬆餅、法式多士、火腿蛋鬆餅 （Eggs Benedict）、蛋糕、餡餅類…等也相當受到歡迎，其中現點現做、鬆餅厚度約4厘米高的超人氣的水果梳乎厘厚鬆餅「Ricotta Hotcakes」是不吃看看會後悔的一道美食! 在由舊倉庫改建，瀰漫著異國氛圍的咖啡館裡品嘗紐澳風味的濃醇咖啡與美食，沉浸在清澄白河悠閒自在的城市風情中。

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iki ESPRESSO TOKYO イキエスプレッソ 地址︰〒135-0006 東京都江東区常盤2-2-12 最近車站︰東京metro地下鐵半藏門線清澄白河站A1出口徒歩約5分／都營地下鐵大江戶線清澄白河站A1出口徒歩約5分 營業時間：08:00～19:00

4. 藝術靈感與咖啡香引人久留的咖啡店「gift_lab GARAGE」

清澄白河迷人的魅力不但吸引了各路咖啡職人來此展店大展身手，也吸引了許多新興文創者與藝術家也進駐，其中就有一間由設計公司+家居雜貨店+咖啡廳+藝術展覽場所組成的複合式空間，名稱為「gift_lab GARAGE LOUNGE & EXHIBIT」。

而這間複合式店面所在的場地還是一棟相當具有年代感與意義的大樓，更加增添了這間咖啡廳的文藝氣息，這裡所選用的咖啡豆是來自三軒茶屋知名的「OBSCURA COFFEE ROASTERS」，提供的咖啡除了有昂列咖啡，還可以品嘗到深烘焙與淺烘焙2種風味的咖啡，另外也有及各式精緻的法式鹹食與甜食。想要讓自己完全沉浸在咖啡香與文藝所圍繞的氣氛的話，不妨走訪這間咖啡店一趟，享受這間店與眾不同的咖啡時光。

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gift_lab GARAGE ギフトラボ ガレージ 地址︰〒135-0021 東京都 江東区 白河 1-3-13 清洲寮 1F 最近車站︰東京Metro半蔵門線「清澄白河」站出口徒步約2分／都營大江戸線「清澄白河」站出口徒步約2分 營業時間：[周四〜周一] 12:00～19:00 （L.O18:30） 公休日 ：周二、周三

5. 「ARiSE COFFEE ROASTERS」超有個性的咖啡店中竟有著當地人最愛喝的手沖咖啡

想在家裡喝杯咖啡一樣自在的感覺的話，那麼就走來位於十字路口處的「ARiSE COFFEE ROASTERS」咖啡店吧！這間咖啡店相受當地人喜愛，從老爺爺老奶奶到年輕人、到許多外國旅客都喜歡來到這間小店喝一杯咖啡、與親切熱情的個性派店老闆聊上一會兒，不知不覺間就能和大家熱絡了起來，而店內擺設的裝飾也全是店老闆的熱愛物品。老闆林大樹先生曾有咖啡烘焙批發公司任職十年以上經驗，由此可見老闆對於咖啡的了解與熱愛程度有多高! 「ARiSE COFFEE ROASTERS」所提供給客人品嘗的咖啡豆來自世界各地如哥倫比亞、埃塞俄比亞、多明尼加等國約有10種左右，還使用美濃燒製的「甜甜圈濾杯」，據說所手沖出來的咖啡香氣更加迷人! 店內也有販賣烘培咖啡豆包裝與手工麵包，咖啡迷們千萬不要錯過這間在地人氣個性咖啡店!

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ARiSE COFFEE ROASTERS ARiSE COFFEE ROASTERS 地址︰〒135-0023 東京都江東区平野1-13-8 最近車站︰東京metro地下鐵半藏門線「清澄白河」站徒歩約7分／都營地下鐵大江戶線「清澄白河」站徒歩約7分 營業時間：10:00～18:00 公休日 : 周一

點解大圖睇埋另外五間極受當地人歡迎的咖啡店▼▼▼

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如果你也是每到一個城市旅行時就會想去探尋當地的美食與特色咖啡館的咖啡迷，這篇的重理整理中的咖啡館都是身為咖啡迷的你必須入手的口袋名單! 下次來東京旅遊的時候，體驗和東京在地人一樣的休閒行程，選個一處合自己喜愛的咖啡館暫時緩步一下享受一杯咖啡香的時光，也是一個美好的假期行程，東京的特色咖啡館絕對不會讓咖啡迷們失望!

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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