松島魚市場直擊「蠔小屋」燒蠔放題！成鏟鏟起　45分鐘鯨吞40隻+

日本宮城縣沿岸的三陸是富饒海產的海域，被認為是世界三大漁場之一。在這片寒流與暖流交會融合的海洋中，從蠔苗開始逐漸成長茁壯的宮城縣松島的蠔，因為優秀的鮮美度，幾乎都被作為生食的蠔來販賣。這次介紹大家到近年非常受到歡迎的蠔小屋，大啖宮城海鮮！

宮城縣的蠔出貨量高居日本第二，僅次於廣島縣（根據2015年漁業．養殖業生產統計年報）。不過廣島縣所產的蠔大多是加熱食用的，宮城縣的蠔幾乎是作為生食用的。加熱用或生食用的蠔，取決於出貨海域的位置。宮城縣裡的松島、氣仙沼、石卷等11個海域被指定為生食用蠔的海域，也因使從宮城縣出貨的蠔幾乎都是生食用等級。

另外，從開始養殖可以捕獲的期間長短也因海域而異。較營養的海域，只要養殖一年即可，但營養比較少的海域就需要更長的時間。而且漁夫的養殖方式也有些許的不同，有各自的養殖方法，也因此宮城縣的蠔可以時常保持在日本全國第一的高品質水準。

松島蠔被稱為「海之牛奶」（LIVE JAPAN授權使用）

松島的蠔養殖從1600年代開始

宮城縣的蠔養殖歷史可以追朔到1600年代。當時松島灣裡野野島上的內海庄左衛門發現島的周遭附著了大量的蠔，立刻採取了這些蠔與天然貝類，往大海舖撒養育。據說到1800年代還有採取天然蠔，但是隨著時間的流逝，天然蠔的產量急劇下降，不得不轉換為養殖蠔的方向。雖然從廣島聘請了蠔養殖的老師教導養殖技術，但還是不見起色。

到了1923年，在神奈川縣開發了一種被稱為「垂下式」的高生產性養殖法，這個養殖法非常的適合宮城縣的海洋。到了1930年代甚至還開發出「魷魚式」養殖法，可以在水深的地方養殖蠔，宮城縣蠔養殖的生產量也因此急速成長。

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現在最為人氣的蠔吃法「蠔小屋」

蠔有生食、蒸煮、燒烤、油炸或式火鍋等各種料理方式。身為知名的日本三景之一的宮城縣人氣景點松島上，每年從10月到隔年3月左右，可以在許多餐廳裡品嘗到蠔料理。

而這幾年最受歡迎的主流吃法就是「蠔小屋」。用勺子豪邁的把蠔放到大片鐵板上，蓋上蓋子後蒸個15分鐘左右即可打開蓋子享用！這種蠔小屋幾乎都是用吃到飽的方式，時間依店家不同，但每個顧客都能心滿意足的吃好吃滿。

松島魚市場經營的「烤蠔小屋」不分季節皆可吃到

從JR松島海岸站步行10分鐘左右即可抵達「松島魚市場（松島さかな市場」，是由在氣仙沼擁有6艘大型捕鮪魚船隻的船主所經營的大型漁產店。除了販售各季的鮮美漁獲與水產加工品之外，2樓還有食堂，可以品嘗到便宜又美味的海鮮蓋飯與壽司。

旁邊的別館就是「烤蠔小屋」（焼きがきハウス）。雖然松島蠔的盛產期僅有秋冬時期，但是烤蠔小屋的蠔不只來自松島，也從宮城縣內各地採買，因此不分時期皆能提供烤蠔。也因為隨時都能品嘗到蠔的安心感，不只日本顧客，也吸引了許多國外的旅客造訪。雖然沒有外語菜單，但菜單非常的簡單，所以外國旅客也不太會因為點菜而困擾。

45分鐘烤蠔吃到飽！是怎樣的方式？

進入店裡後要先在櫃台選擇用餐方案。A方案（2800日圓，含稅價）是45分鐘烤蠔吃到飽，附蠔飯與蠔湯。B方案（2300，含稅價）就僅有45分鐘的烤蠔吃到飽。

烤蠔店裡或許是因為要強調品嘗烤蠔的感覺，陳設相當的簡潔。桌上放置著大片鐵板，上方有可以吸取煙霧的抽氣孔。坐在位子上後，服務人員會先來教導烤蠔的料理注意事項與撥蠔的方式等。等服務人員的解說完畢之後就可以開始體驗烤蠔了。蠔會被裝在大杓子裡送來桌上。

將蠔從殼中取出大快朵頤！烤蠔的美味品嘗方式

將勺子裡的蠔們倒在桌上的鐵板上後蓋上蓋子，等待15分鐘左右。過了15分鐘後服務人員就會過來把蓋子掀開，蠔的香氣隨著蒸氣一湧而上。

撲鼻的美味香氣令人食指大動！馬上就先剝開第一個蠔，送入口中。早上還在海裡的蠔還帶著許多的鹽分。建議大家一開始幾顆的蠔先這樣品嘗原始的美味滋味，享受蠔的鮮美多汁。

焗烤蠔與蠔湯也是絕佳美味

據說大部分一個人可以吃上30-40隻的烤蠔（驟聽看似很多但吃得比這個份量多的人也有）直接吃蠔怕膩的話，桌上有醬油，可以淋上一些醬油品嘗。

吃完後的蠔殼就丟入椅子旁的罐子中。看著罐子裡堆積成山的蠔殼有種「吃了好多」的滿足感。除了烤蠔之外，還有焗烤蠔、蠔湯、蠔飯等單點的蠔料理，甚至也可以在這裡品嘗到鮑魚、花枝、蝦子與干貝等新鮮的海鮮。能盡情享受各種海產料理也是烤蠔小屋的魅力之一。

享用完豐盛的蠔大餐後，就到松島魚市場逛逛吧。松島魚市場聚集了來自日本各地共1500種以上的活魚與鮮魚。此外也有罐頭類等水產加工品，可以做為伴手禮的選擇。在三陸沖捕獲的金華鯖魚、三陸海帶芽與柔嫩的燉蠔等人氣商品都可以在這裡找到（LIVE JAPAN授權使用）

吃完蠔後就到松島魚市場逛逛

烤蠔小屋不僅只有吃到飽的套餐，也有提供其他的套餐選擇，例如有含燒烤蠔、蠔飯、蠔湯的「五大堂A套餐」（1400日圓‧含稅價）、可以一次品嘗到蠔與鮑魚的「豪華套餐」（1800日圓‧含稅價）等，想輕鬆用餐的話也可以選擇這類套餐。

享用完豐盛的蠔大餐後，就到松島魚市場逛逛吧。松島魚市場聚集了來自日本各地共1500種以上的活魚與鮮魚。此外也有罐頭類等水產加工品，可以做為伴手禮的選擇。在三陸沖捕獲的金華鯖魚、三陸海帶芽與柔嫩的燉蠔等人氣商品都可以在這裡找到。

被稱為「海之牛奶」的松島蠔

一到了10月-3月松島蠔的盛產期，不只是日本國內的顧客，也有許多海外旅客慕名而來。小鎮上的餐廳都會提供「蠔蓋飯」，這是只有秋冬才品嘗的到的限定美味料理。

另外作為生食用出貨的宮城蠔，因為結實蠔肉與濃郁的味道，有時還被稱為「海之牛奶」。生吃的時候可以灑上一點檸檬汁，直接品嘗。濃郁的蠔味道與檸檬的酸味中和，又是另一種令人停不下來的美味。今年冬天就到日本三景之一的松島，品嘗剛捕獲的鮮美蠔料理吧！

松島魚市場 烤蠔小屋 松島さかな市場 焼がきハウス 地址：〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島普賢堂4-10 聯絡電話：022-353-2318 營業時間：8:30～16:00（LO15:00） 公休日：不定期

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