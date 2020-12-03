【玻利維亞】天空之鏡鹽磚酒店勁夢幻！傢俱磚瓦以鹽堆砌而成

最近，內地不少網紅景區「炒車」，讓人啼笑皆非的是斥資建造的「天空之鏡」實際用幾塊玻璃組成，靠著後期修圖，收了一波冤枉錢。重慶的天空之境太山寨被遊客舉報，被迫關門。沒有美顏濾鏡的加持，這些人工景點的缺陷暴露無疑。

近日重慶巴南區風景區的「天空之鏡」被爆宣傳圖片與實物不乎，被網民熱烈抨擊後，園方卻回應稱「是遊客不專業拍不出效果」，言論令人震驚。想知道實物與圖片相差多遠？全球還有甚麼著名景點沒想像中美好？立即按圖看👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

不光重慶，天空之境一直被模仿，此前，峇里島天空之門也鬧出過這樣的烏龍。相機下放面鏡子拍出倒影，去過的都大呼被騙了。看了那麼多山寨，再來看看正版的天空之鏡洗洗眼。

「天空之鏡」位於玻利維亞南部的烏尤尼鹽湖（Uyuni），因雨後湖面像鏡子一樣反射天空景色而走紅。在天空之境旁邊有一間「孤獨」的酒店，它叫薩爾露娜薩拉達酒店（Hotel de Sal Luna Salada）。酒店用鹽製成，除了住鹽屋，還能參加各種和鹽有關的活動，吸引了我的注意。

天空之鏡本鏡是玻利維亞南部的烏尤尼鹽湖（Uyuni）。（Javier Collarte/Unsplash）

鹽磚建酒店，推窗即見鹽湖景色

酒店在地勢較高的鹽鹼地上，四周是廣袤的沙地，這裡幾乎沒有當地居民卻是遊客心之嚮往的地方。從酒店望出烏尤尼鹽湖全景盡收眼底，沙地、鹽湖無限延伸與天空重合。除了風光，真正吸引住客打卡的是酒店用鹽磚堆砌而成，連《國家地理》（National Geographic）都曾去拍攝。

幾棟低矮的平房有些不起眼，走進酒店發現別有洞天。除了屋頂和門窗用木板外，牆壁、地面、桌椅和床用鹽製成，老闆最大顧慮是怕住客一開心就舔牆。

大堂擺放著玻利維亞當地的藝術品和編織地毯，用彩色靠墊緩解鹽梳化的不適感。

走廊一側是拱形門，窗台上擺放的陶瓷工藝品，有點像洞穴。夕陽透過窗戶照進走廊，鹽磚隨著夕陽的顏色變換，是一天中最美的時刻。

每間客房選用當地傳統圖案的地毯和掛畫，編織花紋各不相同。房間沒有電視，睡床正好面對窗外山景或湖景，住客可以不被打擾靜靜欣賞美景。大堂旁邊的活動公區提供桌球、遊戲機和乒乓球可比電視好玩。

酒店還有鹽湖（天空之鏡）活動，開越野車在湖上馳騁，來一頓天空「下午茶」，或者等待傍晚星空。結束一天活動，不妨在酒店的水療中心放鬆一下。

【相關圖輯】Lonely Planet 2020年10大旅行清單 玻利維亞天空之鏡人生必去：

+ 5 + 5 + 5

初代網紅國家，天空之鏡、紅湖、沙漠

除了天空之鏡，玻利維亞還有好多地方值得玩，火山、沙漠、熱帶雨林，去一次，可以體驗各種自然風光。有些還是初代網紅，比如紅湖。

最紅的「天空之鏡」烏尤尼鹽湖，是世界上最大的鹽湖，大約有70個青海湖那麼大。若是想拍天空之境的大製作，建議雨季前往，大片積水覆蓋整片鹽湖，駕車行駛在鹽沼上，如仙境一般。多數人選擇徒步走走，四下一片空曠，頭上的藍天倒映在腳下，一時分不清虛實。到了旱季，鹽湖變成一塊塊龜裂的鹽沼旱地。

另一處網紅打卡地紅湖，原名是科羅拉達湖（Laguna Colorada），在玻利維亞西南部，隨著光線的變化，湖水顏色跟著變換。這裡不僅適合拍大製作，也隨時挑戰你的腎上腺素。號稱世界上最危險的公路——永加斯路（Camino a Los Yungas），從首都拉巴斯（La Paz）通往科羅伊科鎮（Coroico），公路盤旋在崇山峻嶺間，海拔4600米。一側是百米懸崖，車道狹窄，可以欣賞亞馬遜雨林和群山，正是因為道路危險但風景絕美，吸引探險者慕名而來。

薩爾露娜薩拉達酒店（Hotel de Sal Luna Salada） 地址：Salar de Uyuni, 9999 Colchani,Bolivia 參考價格：約港幣800元一晚起

【相關圖輯】盤點全球新奇酒店Top 10 體驗洞穴、冰屋、太空艙等另類住宿！