南非旅遊｜畏高慎入？蒸汽火車酒店架設在半空！望晒成個國家公園

南非一家另類酒店由蒸汽火車改造而成，並就地架設在野生動物保護區的一座大橋上，有種正在火車旅行的既視感，房內更隨時可以看到野生動物！

由蒸汽火車改造而來

Kruger Shalati酒店位於南非克魯格國家公園的賽拉蒂鐵路橋（The Selati bridge）上，底下流淌著薩比河（Sabie River）。Kruger Shalati的名字是為了紀念非洲部落第一批女首領之一的Shalati，當時她就在這家酒店的附近統領著特布拉部落。

Kruger Shalati的酒店在南非野生動物保護區的一座大橋上，由蒸汽火車改造（Facebook@KrugerShalati）

Kruger Shalati由廢棄蒸汽火車改造而成。酒店共有31間客房，包括24間車廂客房和7間橋上的客房。其中分別有一個家庭套房和一個蜜月套房。每間房間都能看到國家公園原始、充滿野性的景緻。

房間的設計比較簡約，以白、棕色調為主。床旗、枕頭上可以看到幾何條紋、圖騰等非洲設計元素。房間裡使用的都是有機家具，還放置了許多手工藝品。不同房型浴缸的放置位置也不同，但旁邊都有一面超大的玻璃窗，可以讓你一邊泡澡，一邊賞景。如果覺得在房間裡泡澡不夠盡興，那麼還可以去室外的露天懸垂泳池。圓形的露天泳池就懸掛在薩比河的上方，可以俯瞰薩比河。

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為了營造濃厚的非洲風情，酒店邀請當地視覺藝術家Studios Za與Sakhile Cebekhulu創作了一些藝術品，掛在酒店的車廂裡。住在這家酒店裡，可以感受到最原始的非洲遊客的旅行方式。100年前，南非克魯格國家公園裡，第一任管理員James Steven Hamilton在賽拉蒂鐵路橋上迎接了第一批遊客。當時有一個9天的旅行行程，賽拉蒂鐵路橋就是其中一站，遊客會在這一站下車遊玩，晚上回到火車上睡覺，第二天再坐火車前往下一個目的地。

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建在野生動物園裡

酒店所在的南非克魯格國家公園創建於1989年，是南非最大的野生動物保護區，佔地約2萬平方千米。公園內有800餘種動物，光是羚羊就超過了14萬隻。每天這裡都在上演著真實的《動物世界》。

酒店立於賽拉蒂鐵路橋上，後者是克魯格國家公園的重要組成部分。這座橋上的鐵路於1912年正式開通後一直使用到1973年，運送了無數旅客。如今用來改造成Kruger Shalati酒店的火車其實就是當年在大橋上行駛過的火車中的一輛。

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過去住的酒店，從房間朝外看，只有車水馬龍或者湖光山色。但如果是住在Kruger Shalati裡景緻就完全不同。無論你是在露天泳池裡，還是站在房間裡，隨時都能看到各種各樣的野生動物。往下看，你會看到薩比河中時不時露出水面的鱷魚或是張開大嘴的河馬。往遠處看，你會看到在荒野上奔跑的獅子，或是馬上就要衝入水中捕魚的翠鳥。甚至火車軌道上還有爬行的豹龜。原始的非洲世界一覽無餘。

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酒店原本定於今年四月前開業，惟現時由於疫情原因，開業時間不確定，感興趣的話可以通過發郵件詢問預訂事項。