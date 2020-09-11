【倫敦景點】國王十字街區周邊活化！煤氣罐變身豪華公寓成新地標

上海龍華機場一組廢棄航油罐在2019年搖身一變為油罐藝術中心，五個油罐倒像是藝術品為周邊環境增添色彩。開放以來，成為代表上海文化藝術中心。 倫敦國王十字街區（King's Cross）也有一片廢棄的煤氣罐，現在設計師把他們變成了三棟豪華公寓。改造後的公寓靠近攝政運河，隔壁就是商業藝術中心。國王十字車站一直是倫敦最繁華的街區，它因哈利波特九又四分之三月台而聞名。但對於倫敦人來說，它是通往各大城市重要的車站，也是倫敦歷史的縮影。

國王十字車站一直是倫敦最繁華的街區，它因哈利波特九又四分之三站台而聞名。（King's Cross官網）

維多利亞時期，這裡是英國最重要的工業區，大量煤炭、穀物、土豆等物資通過鐵路運輸到倫敦市區。因此車站旁邊建了大片用來儲存物資的礦場和煤氣罐。直到20世紀晚期，這些倉庫被閒置，留下了大片廢棄空地，因此國王十字街區的改建也變得尤為重要。

改建後的街區包括Heatherwick設計的購物商場，可售賣的豪華公寓和城市公園。這裡已經超過柯芬園（Covent Garden）成為倫敦新的時髦商圈。

三棟煤氣罐改建的豪華公寓，高達700萬英鎊

Gas Holder豪華公寓由三棟煤氣罐改造而來，由Wilkinson Eyre操刀，它保留了煤氣罐圓柱體的外形，遠處看像轉動的手錶機芯。同時，外部用灰色金屬百葉窗包裹保證了私密性，又不會阻擋陽光。

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室內是開放式的中庭，房間分佈在四周，陽光透過玻璃頂部照進中庭煥發生機。走廊環繞中庭向封閉玻璃延伸，我想到紐約所羅門·R·古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）內螺旋上升的斜坡。

145套公寓和9套頂層複式公寓，售價81萬至200萬英鎊。其中1套頂樓三層公寓由Roksanda Ilincic跨界設計，售價700萬英鎊。她是頂級服裝設計師，擁有自己的服裝品牌。

她將代表自己風格的誇張撞色融入房間，同時，房間的家具、裝飾品和書籍都是她喜歡的風格，這些都可以同公寓一起購買。客廳幾何壁畫增加了趣味，白色弧形沙發、木製座椅和落地黃銅吊燈，以及淡粉色窗簾是女生喜歡的風格。

餐廳一整面牆的幾何壁畫來自瑞士藝術家Caroline Denervaud，與客廳相呼應。選擇相對簡約的大理石餐桌和白色櫥櫃中和了誇張的壁畫。

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樓上是主臥室，酒紅色的睡床來自意大利建築師Tobia Scarpa。其餘的公寓由Jonathan Tuckey操刀，與玩色彩的Roksanda Ilincic不同，他設計的房間以大地暖色係為主，清透明亮。

客廳整體配色素雅，用原木和綠植點綴。陽光透過落地窗灑進屋內，營造出家的溫馨。臥室延續簡潔的風格，床頭垂下的吊燈好像朵朵雲彩增添了靈動感。大部分的公寓都配有私人陽台或露台，可以欣賞攝政運河（ Regent's Canal）的景色，遠眺倫敦天際線。此外，公寓還配有屋頂花園、泳池和SPA。

公寓旁邊的公園是附近居民生活娛樂的地方，公園內圓形草坪也是由煤氣罐改造。25米高、直徑約40米的不銹鋼柱子環繞著它。這些煤氣罐已經超過150年曆史，曾被拆下遷至約克，為了完善國王十字街區改建又把它搬回倫敦。

煤礦場改建的商場，曾舉辦過倫敦時裝週

公寓附近的Coal Drops Yard商場原是煤礦場，曾經運煤的火車行駛到國王十字車站，車廂底部一打開，煤礦自然卸落，因此得名。

歷時四年改造完成，在Thomas Heatherwick手裡變成倫敦全新地標。他設計過很多顛覆性的設計，比如蘇州河邊「巴比倫空中花園」天安千樹和位於新加坡富人區豪宅EDEN，猶如一座「垂直園林」在繁華都市拔地而起，從鋼筋水泥裡「發芽般」長出熱帶雨林。

這次他在煤礦場原本的屋頂上又覆蓋了一層藍灰色石板，又將其銜接在一起。改造後商場共有三層，商店分佈在兩邊，遊客可以通過天橋、電梯通往商場。中間的公共區域是露天用餐最佳的選擇，天氣好的時候，還會售賣手工藝品。

屋頂延伸出去的空間用落地窗將光線引入，這是Samsung旗艦商店。此外，商場還進駐了新興獨立設計師品牌和高級餐廳。尚未完成改造時，Paul Smith和Alexander McQueen等品牌在這裡舉辦過服裝發布會。如今，這裡還會定期舉辦藝術活動。城市街區的建設不只有拆除再建，選殖般的摩天大樓拔地而起時，我們也看到越來越多的老建築重獲新生。

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