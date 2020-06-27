【泰國旅遊】4間布吉島頂級度假村推介　放鬆避世最佳選擇！

擁有絕美海灘的布吉島位於泰國南部，是泰國最大的島嶼。得天獨厚的自然環境，讓人從都會壓力解放的優閒氛圍，讓布吉島一直備受全球旅人愛戴，蓬勃的觀光業也吸引各大國內外知名頂級酒店品牌進駐。 泰國物價雖然有逐年飄漲的趨勢，但和香港、台灣等地相比還是便宜一些，使得來到布吉島旅遊想要入住高級度假酒店再也不是天方夜譚。Vogue精選四間分別具備不同特色的頂級奢華度假村，計劃來布吉島享受一趟避世假期永遠不嫌太遲。

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1. Trisara特里薩拉度假酒店 絕密的天堂花園

泰國本土的酒店品牌以梵文「天堂內的第三個花園」命名，酒店總經理Anthony Lark曾效命於著名的Aman安縵集團，離開安縵後加入Trisara，一開幕便話題十足，在酒店圈也常和Amanprui相提並論，吸引許多泰國名流、明星入住，也是目前普吉島房價最高的頂級度假村。

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Trisara位於泰國布吉島西北地區的靜謐海灣，遠離布吉島市區和海灘，從機場搭乘酒店準備的高級房車抵達度假酒店，立即體驗被自然植物園繞的隱密感，穿過酒店大廳則可看到寬闊開放的私人海灘，心曠神怡的度假氛圍撲面而來。酒店有39間的獨棟別墅，皆附有私人游泳池，房間空間寬敞，設計優雅簡單，散發出極致的奢華品味。

隱密性絕佳，也難怪不止泰國明星加持，連荷里活大牌明星、名模都指名來此度假。另外，設有由荷蘭主廚領軍的歐式餐廳PRU，使用在地食材提供精緻的創意餐點，更獲得米芝蓮一星的殊榮。還有獲得米芝蓮推薦的海鮮餐廳，和室外餐廳提供泰式及西式餐點，選擇多元豐富。

2. Six Senses Yao Noi 閣遙島六善度假酒店 環保概念植入奢華假期

「Six Senses Yao Noi 閣遙島六善度假酒店」位於泰國布吉東北方的和閣遙島Koh Yao Noi上，閣遙島在布吉島和Krabi甲米中間，相較於布吉島本身的快速開發及發展，閣遙島明顯更加貼近自然原始。從布吉島搭乘六善度假酒店安排的私人快艇即可抵達，攀牙灣Phang Nga Bay的標誌性石灰岩地形為度假村營造出超現實的世外桃源孤島氣氛。

閣遙島六善度假酒店總共分為三類型——別墅套房、多間房別墅和特殊型別墅，細分每個房型可以多達11種，每種房型針對不同賓客的喜好及需求。最吸睛的房型為一房的海景全景泳池別墅Ocean Pool Villa，附有私人泳池，面向海灣，房間享有180度的迷人海景，彷彿身處伊甸園。

閣遙島六善度假酒店強調「永續經營」，注重當地生態保育，在度假村內自行過濾飲用水，避免使用塑膠瓶，還設有廢物再利用處理站、農園、農場等，鼓勵住客親身體驗，透過旅遊度假而將環保觀念深植旅人心中。每棟別墅派有一位顧客體驗規劃師GEM（Guest Experience Maker）入住期間任何大小事都可以尋求GEM的協助，並提供各式各樣的活動、Spa按摩療程等。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 旅宿精選／【普吉島】頂級度假村四選，許自己一個仙境般的避世假期】