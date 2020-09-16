疫情之下，不想經常外出用膳的話，唯有在家親自下廚！日本節目《ザ世界仰天ニュース》早前收到來自觀眾的投稿，表示在家下廚時曾經發生超可怕的嚴重事故，令手臂嚴重燙傷，更險令廚房變得一團糟！

《ザ世界仰天ニュース》近日播出的一集引起不少網民的關注，事緣有觀眾向節目投稿分享自己曾經遇上的可怕廚房悲劇，分別與誤用微波爐、薄餅粉和壓力鍋有關！用微波爐時，做錯一步竟然會令手臂嚴重燙傷？👇👇💥睇片看誤用微波爐如何釀成手臂嚴重燙傷💥👇👇

另外，還有一位日本女生在家裡自製迷你冬甩時，使用的材料包括最近很多人都愛買的薄餅粉。不過，原來沒有調整好份量，薄餅粉都分分鐘會令廚房發生爆炸？👇👇按下圖看意外重演👇👇

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最後，就是以下這對姓服部的日本夫婦，他們在抗疫期間迷上鑽研不同類型的拉麵湯底，為了可以縮短製作湯底的時間，服部先生決定入手一個壓力鍋，豈料第一次用就發生悲劇……👇👇按下圖看意外重演👇👇

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不想成為地獄廚神的話，下廚先最好先看清楚說明書或者問一下身邊的廚藝高手，不然的話悲劇便容易發生在你身上！

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同場加映：明治軟糖製作秘密全公開

日本綜藝節目《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！》最近請來明治市場及推廣部的員工吉川先生，明治果汁軟糖自1988年開始在市面上發售，32年來憑著濃郁的果汁味和獨特的煙軔彈牙口感，成功俘擄不同年齡層的人士的味覺，更被譽為日本的「國民軟糖」！究竟標榜使用100%果汁製成的明治軟糖，實際上果汁含量有幾多？今次吉川先生就以提子軟糖為例，為大家揭開皇牌軟糖的真面目！

👇👇一包果汁糖含量相等幾多串提子？吉川先生推薦的隱藏食法又是甚麼？即按下圖👇👇

明治果汁軟糖製作全過程按全文睇片：明治軟糖製作秘密全公開 2招煉成獨特彈牙口感 必睇隱藏食法！