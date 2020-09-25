臨近中秋，是時候約齊家人朋友齊齊燒烤！雖然受制於「限聚令」的影響，人數不能超過4人，但也可以與三五知已在家舉行小型BBQ Party，共度佳節！日本節目《日本人の3割しか知らないこと》最近就教了幾招在家烤肉的小秘訣，即拉落下文看詳情！

（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

日本節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）邀請了烤肉達人田邊晉太郎教路，傳授３招在家烤肉不失敗小貼士，例如如何在超市買到最新鮮的牛肉、使用平底電鍋時1招即可KO油煙味？👇👇即按下圖看3個在家烤肉小秘訣！

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去日本旅行時，不少人都會選擇對自己好一點，到高級烤肉店享用豐富的晚餐！不過，如果不想浪費了一頓美味的烤肉，達人都有以下的小建議給你！

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同場加映：日本節目教路5個烹飪秘技

在疫情之下，相信很多人在家下廚的機會都增加不少。日本節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）最近便找來廚藝達人教路，教大家5個必知的下廚小貼士！

👇👇👇即看5個令你吃得健康又好味的下廚貼士！👇👇👇

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