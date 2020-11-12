【馬祖】台灣好行推懶人游島公車！4條路線環遊四鄉五島超輕鬆

位於台灣海峽西北西方的馬祖，包含南竿、北竿、東莒、西莒、東引、西引等島嶼，除了有自然奇景「藍眼淚」，更擁有海景、多山、岩礁等豐富自然景觀，以及特殊的觀光特色與戰地風貌，疫情期間成為台灣人「偽出國」的熱門旅遊地點。 ＊下列門票收費單位為台幣

當地交通怎麼安排？

易飛網察覺台灣人在離島旅遊的偏好中，有6成首選自由行，自由行能深度了解當地民俗，依照自己的喜好調整旅行節奏，但相對的，自助行也有許多不便，其中又以交通安排最令人頭痛。

對於自由行的旅客來說，想要深入探訪馬祖，旅客可以選擇公車、出租車，或是租電單車的方式移動，但因為馬祖地勢陡峭起伏，加上路況不熟悉，自駕的安全性會是一大考量，因此連江縣政府為了方便旅客，特別與易飛網國際旅行社攜手共同推廣「台灣好行@馬祖」一條龍行程，整合機加酒加遊島專車，祭出共四條探索網紅打卡秘境的遊程路線，將馬祖「四鄉五島」的獨特風貌與人文風情通通盡收眼底，對於懶得安排行程與交通，對不會騎電單車的旅人來說簡直是一大福音！

按圖睇馬祖風光與美食：

+ 2 + 2 + 2

什麼是「台灣好行@馬祖」？

簡單來說「台灣好行@馬祖」是針對馬祖四鄉五島設計的懶人式游島專車，規劃了4條路線，你可以選擇半日或是全日的行程，路線包括：

1. 南竿-媽祖巨神像線 2. 北竿-戰爭和平公園線 3. 莒光-東犬燈塔線 4. 東引-國之北疆線

這4條路線沿途除了會停靠當地的人氣景點，囊括必遊景點如健力士氏世界紀錄第一高「媽祖巨神像」、享台版小希臘美譽的「芹壁村」、戰地風情「八八坑道」、馬祖獨有「藍眼淚生態館」及坤坵沙灘「方塊海」外，也網羅近期新興的網紅打卡秘境，像是位於南竿的「全台最北端星巴克Starbucks」或是因沙質細緻潔白而被譽為「糖沙」的「塘后道沙灘」等，停靠景點囊括九成以上的熱門景點，同時每部車上還會有導覽員隨車講解，對於時間有限又不想錯過熱門景點的旅客來說簡直是一大福音！

而且只要2人就能成行，屏除過去湊團的麻煩，但需要提前上網預約購票，若無額滿可於起始站報名，一台專車僅收25人，而且價格非常經濟實惠，每條線一人只需要NT$200-400就可以玩上一整天，為了提高遊客的使用率，現在還祭出優惠方案，每增購一條路線即可再享折價100元。(例：每增購一條路線即折價100元，增購兩條即折價200元，以此類推)

【相關圖輯】吉卜力22個靚景屏東神還原！千尋與無臉男海上列車、輝耀姬櫻花樹

+ 36 + 36 + 36

延伸閱讀：

旅宿精選／感受日與光的侘寂美學，馬祖南竿清水模民宿「日光春和」

可愛龍貓登陸台中！「橡子共和國」2號店正式亮相，開幕亮點+限定商品總整理

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill 哪玩／漫遊台版小希臘，馬祖「懶人專車」帶你踩點，IG偽出國美照get！】