網民熱議台灣隱世秘景　極低存在感連當地人都唔識：真的沒聽過！

Upslash@thevernon

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

台灣有不少有趣的地名，但常常說出來沒幾個人知道，有網友就好奇台灣到底有哪些少見地名，引起眾人討論，舉出許多知名度不高的鄉鎮名稱。有網友趁防疫期間在家中趕論文，結果在家中翻文獻時意外發現嘉義縣有個「鹿草鄉」，讓他十分驚訝居然還有他沒聽過的地名，便以「台灣最沒存在感的鄉鎮地名」為題，向大家徵求很少聽過的台灣地名。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友紛紛舉出自己所知的少見地名，如屏東來義、台南楠西、新園烏龍村、嘉義義竹等，其中被最多人點名的地點就是雲林縣水林縣，邊緣到連雲林人都不見得聽過：「水林，真的沒聽過」、「前幾天才剛認識雲林縣水林鄉」、「雲林水林。連雲林土生土長的人都不知道的邊緣鄉下」、「水林真的邊緣，在雲林22年了聽都沒聽過」、「水林人+1，是真的很偏僻且沒什麼人知道」、「雲林海線一堆沒人聽過的地名」。此外，台中市大安區也是頻頻被網友點名，指連台中當地人也不太知道。

另也有人舉出一些從名稱上看不出是地名的所在，如「阿蓮，以為是哪個女生名」、「高義」、「彰化路上」、「台南鹽水區的飯店……沒錯，就是叫『飯店』」、「林北村、玉蘭花腳，很美的名字卻鮮為人知」，還有網友耿直回應「沒聽過的我舉不出來」。

相關圖輯：台灣網友熱數帶父母去旅行10大難忘經歷　媽媽以為廉航是站著的？（點圖放大▼▼▼）

+7
+6
+5
珍珠奶茶｜台網民熱議最人懷念台式飲料店　呢幾間香港都有分店！
雞排妹籲「別信旅行社」反被炮轟　原因竟是打漏4隻關鍵字
武漢肺炎│韓國成台灣人旅遊首選？網民彈過多讚：一堆人隨地吐痰
鼎泰豐招牌菜非小籠包？台網民點出必吃美食　但這一個絕對不要試
武漢肺炎│去日本旅遊無問題？網民盤點低風險區　這地方相對安全
武漢肺炎│日本節目稱新冠肺炎毒性不強　網民冇眼睇：咪去日本玩

延伸閱讀：

案393旅美三十年回台確診 歷史時光機驚見台灣這項世界第一

火鍋菜盤為何一定會有芋頭引激辯 饕客解答說真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。