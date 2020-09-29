大阪梅田周邊5間最具設計感膠囊旅館！最平一晚$150港紙有找

計畫日本旅行時，住宿是一個讓人相當煩惱的事情，價位有高有低，選擇眾多。其中日本發明的「膠囊旅館」，小小的個人空間與共用區域，不傷荷包也能住得舒服，非常受到歡迎。 這次LIVE JAPAN帶大家看看在大阪市中心內，有些什麼樣的日本的膠囊旅館・青年旅舍，從中選出5家前往大阪站・梅田站交通方便的住宿，對於目前的新型冠狀肺炎都有完善的措施。

日本特有的平價住宿！什麼是「膠囊旅館」？

日本的膠囊旅館指的是利用最小活動空間發揮最大的舒適度，可以躺著看電視、調節照明等，外型像是小顆膠囊般的一種住宿設施。而青年旅舍以上下舖的多人房或是單人房為主，通常浴室・廁所等多為共用空間，比起膠囊旅館，青年旅舍裡人與人接觸的機會較多，方便旅行者之間交流。

以下5間位在大阪站・梅田站附近的膠囊旅館・青年旅舍，不僅地理位置佳，節省下來的費用可以用來觀光或是多買些伴手禮，而且每一間用英文就能通，超級貼心！

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1. nine hours新大阪站

充滿設計感的「nine hours」是很有人氣的膠囊旅館連鎖店，nine hours意思是將昨天到今天需要的時間分成「洗淨汗水＝1小時」「睡眠＝7小時」「整裝打扮＝1小時」，讓旅客在簡單的9個小時之中過得舒適，現在各在東京有10家、大阪2家分店，「nine hours新大阪站（ナインアワーズ 新大阪駅）」從JR「大阪站」過來只要1站，到「新大阪站」的東口出來走一下就能找到。

屋頂上的空間能夠自由使用，偶爾離開小房間走出戶外也很不錯。膠囊房內有溫暖的燈光，可以自由調整的空調，頭朝內手腳朝外，將入口處的捲簾拉下來之後就能保有個人隱私，乾淨舒服的床單感覺很快就能進入夢鄉。

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酒店每天都會用UV燈照射房間內・床墊・枕頭進行除菌，公共區域徹底消毒，時常檢查並補充口罩與消毒等用品，酒店工作人員均配戴口罩，同時也呼籲住宿者配戴口罩・多洗手・消毒等預防措施。

nine hours新大阪站（ナインアワーズ新大阪駅） 地址︰〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-9 營業時間：CHECK IN 14:00〜24:00、CHECK OUT 〜10:00 收費：1人1晚4,900日圓(含稅)〜

2. J-garden Shin-Osaka Capsule

「J-garden Shin-Osaka Capsule」以近未來的構思做為設計概念，位置離JR「新大阪站」步行12分鐘、Osaka Metro御堂筋線「東三國站」步行徒歩1分鐘，走路前往大阪站・梅田站也不遠。

提供給宿泊者自由使用的休憩區，在這裡用電腦之類的不用擔心打擾到別人，另設有投幣式洗衣機或吸菸室，想要長期入住都沒問題。男性・女性專用樓層各自獨立，膠囊房內有可以調整燈光・USB插座・電源插座的控制面板，附睡衣與牙刷，放鬆心情好好休息。

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另外有空間大一點的個人客艙房，設有保險箱與桌椅，房間門口以窗簾隔開，在內活動時可能隨時要注意一下音量，不過比起膠囊房少了壓迫感更好活動。酒店工作人員均配戴口罩並進行體溫檢測，店內時常換氣，公共區域放有酒精消毒液，呼籲住宿者配戴口罩。

J-garden Shin-Osaka Capsule（J-garden Shin-Osaka Capsule） 地址︰〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4-2-13 營業時間：CHECK IN 15:00〜24:00、CHECK OUT 〜10:00 收費：1人1晚2,000日圓(含稅)〜

3. HOTEL THE ROCK

帶點奢華感的膠囊旅館「HOTEL THE ROCK」，位在Osaka Metro御堂筋線「梅田站」的下2站，「本町站」下車出23號出口，步行約4分鐘左右，從「本町站」往「難波站」（なんば駅）也只要2站，特別推薦給喜歡逛梅田與難波的人。

1F的休息區簡約別緻，明亮寬敞的化妝間擺著化妝水・乳液・髮類用品等保養品，安靜沉穩的空間，不論是商業或觀光住宿都很適合。

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男女樓層分開，無法隨意進出，不用擔心邋遢模樣被人撞見～房間最前方設有掛衣架、行李放置專用空間，如有需要可向櫃檯出租鎖鍊將行李鎖住，膠囊房內有照明・空調・插座・保險箱。

飯店工作人員均配戴口罩並進行體溫檢測，酒精噴灑消毒把手・電梯按鈕，每個樓層均設置空氣清淨機，在1F還使用了除菌效果較高的尤加利香氛，並且呼籲住宿者配戴口罩。

HOTEL THE ROCK（HOTEL THE ROCK） 地址︰〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-9-35 營業時間：CHECK IN 15:00〜24:00、CHECK OUT 〜10:00 收費：1人1晚2,200日圓(含稅)〜

4. LINDA HOSTEL 106

第四間介紹的是位在Osaka Metro谷町線「東梅田站」的下1站、「中崎町站」1號出口出來步行約5分鐘，將原本作為辦公大樓倉庫改裝而成的「LINDA HOSTEL 106」。

1/F整層為公共區域，裡面有「LINDA BAR」販售咖啡、啤酒、輕食等，以送餐時現金付款方式營業，氣氛輕鬆愉快，來自不同地方的宿泊者可以互相交流、交換情報。

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房間分為女性專用多人房與男女混住多人房(2間)，充滿懷舊氣氛的裝潢，窗簾一拉上就能享受個人空間，與外界隔離。床邊設有貴重物品BOX、讀書燈、插座(2個)、垃圾桶，麻雀雖小五臟俱全，把旅行的疲憊一掃而空。

酒店工作人員均配戴口罩並進行體溫檢測，店內時常換氣，限制進出人數，公共區域放有酒精消毒液，呼籲住宿者配戴口罩。

LINDA HOSTEL 106（LINDA HOSTEL 106） 地址︰〒530-0021 大阪府大阪市北区浮田1-1-8 營業時間：CHECK IN 15:00〜24:00、CHECK OUT 〜10:00 收費： 1人1晚平日2,200日圓(未稅)〜、假日2,500日圓(未稅)〜

5. Guest House由苑

來到日本想趁機體驗一下日式風情住宿的話，推薦這間「Guest House由苑」（ゲストハウス由苑），將過去經營日本料亭的老町家改裝，保留了料亭的榻榻米等物品，再加點摩登元素打造不同氛圍，1/F的CAFE聚集了旅行者們以及當地居民，午餐時段販售的辛辣咖哩有很不錯的評價。

「Guest House由苑」可搭JR「大阪站」環狀線只要1站，在「福島站」下車步行4分鐘左右，從大阪站用走的大約15分鐘。

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房間為男女混合多人房(入住12人 ※為預防新型冠狀肺炎，短期之內減少至6人)，以及女性專用多人房(入住4人)，兩種多人房都是獨立隔間，每床都有附鑰匙的保險箱、檯燈、電源、鏡子、收納架等設備，讓住宿期間更加安心。

其他還有適合2人或1〜2人入住的雙人房，2〜4人入住的獨立房，鋪了榻榻米的房間擺上日式棉被，體驗日本當地生活的好機會。(上下舖的雙人房則是一般地板)酒店工作人員均配戴口罩並進行體溫檢測，店內時常換氣，限制進出人數，公共區域放有酒精消毒液，呼籲住宿者配戴口罩。

Guesthouse 由苑（ゲストハウス由苑） 地址︰〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島2-9-23 營業時間：CHECK IN 15:00〜22:00、CHECK OUT〜11:00 收費：1人1晚2,000日圓(含稅)〜

選擇大阪的膠囊旅館・青年旅舍過一晚吧～

大阪的膠囊旅館或青年旅舍不只節省了住宿費用，完善的設備與乾淨的公共空間等，舒適程度完全超越想像！膠囊房內保有個人隱私，不必顧慮他人眼光，不過如果是對聲音比較敏感的話，記得帶副耳塞喔～住進大阪站・梅田站附近的膠囊旅館或青年旅舍，開心購物玩樂GO！

※本文為2020年8月的資訊

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