每逢去日本旅行，記者最愛就是在晚飯後便利店，第一時間尋找當季限定的Häagen-Dazs雪糕口味嘗鮮！近日，YouTube頻道「MONOQLOチャンネル」找來的甜品達人，用5大專業準則為20款HäagenDazs雪糕進行評分，到底哪一款成功奪得必食口味No.1？

Häagen-Dazs的雪糕口味眾多，哪一款是你的最愛？日本YouTube頻道「MONOQLOチャンネル」早前找來至今品嘗超過4萬款雪糕的甜品達人「シズリーナ」，分別用「味道」、「濃厚度」、「口感」、「甜度」和「材料」5大準則，為現時日本市面上有售的Häagen-Dazs雪糕進行評分，選出哪款口味最好食！

甜品達人「シズリーナ」至今品嘗超過4萬款雪糕，家裡還有雪糕專用冰箱！（Youtube@MONOQLOチャンネル）

每項準則以10分為滿分，5項加起來的分數就是總分，經過一輪試食和材料研究大比併後，最終得出以下排名！頭10位有不少都是Häagen-Dazs的經典口味，香港都可以買到，其中深受港人歡迎的綠茶味只排第8，而很多女生至愛的冧酒提子味和Cookie&Cream居然也輸給這一款？👇👇即按下圖看Häagen-Dazs必食口味Top17👇👇

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減肥是女生們的終身事業，不過有時會「口痕」想吃零食！無印良品（Muji）的零食一直深受歡迎，除了種類多元化之外，近年推出的「減糖零食」更加成為減肥人士的福音。想揀零食揀得好味又健康，一起來看看日本女生們有甚麼好介紹！

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