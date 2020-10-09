疫情之下旅客減少，本地酒店轉向本地市場，推出不少Staycation吸引港人入住。不過近日有酒店業主聯會發言人就指，酒店業是「被逼做本地市場生意」，惹來熱議。有酒店前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地「Staycation客人是乞兒」，獲得大量網民讚好。《香港01》旅遊記者透過Facebook聯絡到發文者夏目貝，整理出她的9點反駁。

近日本地Staycation成熱潮，入住酒店的本地旅客比率都急速攀升，過往四日連假，部份酒店入住率更高達九成。太多人前往酒店Staycation，Check-in、使用泳池、健身室都要排隊輪候甚至預約，到底是香港人太想「用盡酒店設備」，還是酒店設備無法消化人流？

剛剛過去的四日連假，（fb「Flyday.hk旅遊谷（分享、行程、里數）」圖片）

酒店如此爆滿，但酒店業主聯會發言人李漢城就說：「如通關方面做不到，酒店業只能被迫繼續做本地市場生意。」一句「被迫繼續做本地市場」辣㷫不少網民，網民大駡酒店只重視旅客，接本地香港人生意反倒覺得委屈，有網民甚至指酒店當Staycation客係乞兒！

有前職員在Facebook發長文，大斥酒店對客人「大細超」。（Facebook截圖）

一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！《香港01》旅遊記者透過Facebook聯絡到發文者夏目貝，整理出她的9點反駁，包括港客絕對高質，以及酒店業內問題。

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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