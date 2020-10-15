疫情之下多了人留港度假，酒店Staycation大行其道，有不少酒店職員就在香港酒店工會的其中一個Facebook Page「酒店Secret」投稿，訴說Staycation大流行下的搞笑事。

Front Desk同事就爆料，曾經有客人用Sweetie PigPig做登記名稱。（《假面飯店》劇照）

旅客減少，酒店業今年以Staycation吸引本地市場，過去的中秋4日連假，就超多人入住酒店來個小度假！有酒店職員就上Facebook專頁「酒店Secret」投稿，大談自己遇過的搞笑事，引起不少人留言互動！👇👇👇即睇酒店職員爆料👇👇👇

酒店工會主席：勿信R Upgrade攻略

酒店員工不滿客人要求多多，Staycation客人同樣不滿酒店設施大排長龍，香港酒店工會主席徐考澧回應《香港01》旅遊記者查詢時表示：「Staycation客多了，酒店工作量自然隨之增多，但不少酒店仍然要員工放無薪假，結果人手不夠，自然客人就要等等。」他希望客人不要盡信網上平台的「R Upgrade攻略」，「個個都話要免費Upgrade房型、Late Check-out，其實這些若人流太多，真的無法提供」。

很多人到酒店慶祝紀念日、生日。（網上圖片）

除此之外，本地客人多數都是來慶祝生日、紀念日，酒店員工自然多一重功夫：「每間房都要貼氣球、送蛋糕，自然就會比以前做旅客生意時增添更多工作量。」他又希望大家互相體諒，對員工説聲「唔該」，已是一大鼓勵。

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💡💡酒店業被逼做本地客？前職員9點反駁：佢哋當Staycation客係乞兒💡💡

一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！

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