日本無印良品（Muji）的商品種類繁多，由文具零食到衣飾家具都能滿足不同人士的需求。不過，店內貨架上琳瑯滿目，難免會頭痛要怎麼選購！最近，日本雜誌《LDK》將過去9年製作的無印良品特輯加上讀者票選，選出了Muji必買50強！

日本女性消費雜誌《LDK》綜合了過去9年編輯部製作的無印良品商品評選，以及忠實讀者意見，發表最新的Muji必買的「神級商品」Top 50，入圍的包括多款人氣零食、即食咖哩、收納好物等等。👇👇即按下圖看第1位至第15位👇👇

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近日在日本社交網站引起話題的「還有下一次浴巾」位列第36，而日本女生回頭率超高的保濕乳液和化妝水分別排第幾？👇👇即看第16位至第50位排名👇👇

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同場加映：日本IKEA達人推介必買好物Top15

IKEA的商品款式設計簡約實用又多元化，加上親民的價位，想入手家居好物的話必會到此一遊！日本節目《サタデープラス》早前請來生活雜貨專家森井由佳，向觀眾們推介了15款IKEA「不買會後悔」的超人氣商品！👇👇按下圖即看IKEA實用家居雜貨排名！👇👇

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奪冠的哪款廚具？即看全文：日本IKEA達人推介必買好物Top15 神奇矽膠蓋奪冠 香港都買到！