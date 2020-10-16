日本雜誌票選Muji必買Top50　最平$6有交易　哪款收納神器奪冠？

旅遊
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日本無印良品（Muji）的商品種類繁多，由文具零食到衣飾家具都能滿足不同人士的需求。不過，店內貨架上琳瑯滿目，難免會頭痛要怎麼選購！最近，日本雜誌《LDK》將過去9年製作的無印良品特輯加上讀者票選，選出了Muji必買50強！

日本女性消費雜誌《LDK》綜合了過去9年編輯部製作的無印良品商品評選，以及忠實讀者意見，發表最新的Muji必買的「神級商品」Top 50，入圍的包括多款人氣零食、即食咖哩、收納好物等等。👇👇即按下圖看第1位至第15位👇👇

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近日在日本社交網站引起話題的「還有下一次浴巾」位列第36，而日本女生回頭率超高的保濕乳液和化妝水分別排第幾？👇👇即看第16位至第50位排名👇👇

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