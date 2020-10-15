都市人長時間坐在辦公室，甚少機會活動身體，形成肥胖問題，尤其是小肚子和臀部，特別容易積聚可惡的脂肪！正所謂「減肥是終身事業」，只要每日花時間進行簡單的拉伸運動，就能令自己的身形變得更好看！

日本綜藝節目《林修の今でしょ!講座》近日找來擁有超高人氣的健身教練Naoko，為觀眾們親自示範了一套「4分鐘美臀瘦肚操」！為了測試這套瘦身操是否有效，節目同時邀請現年52歲的前播音員近藤Sato進行實測。

（《林修の今でしょ!講座》截圖）

Naoko教練指，臀部下垂的原因多是由於站姿不佳，令內臟向下壓逼盤骨，令臀部和肚子變得突出。Naoko教練首先教大家用4個動作，只需4分鐘即可還原美臀！👇👇即按下圖及影片看完整教學！👇👇

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經過一星期之後，近藤發現臀部線條的確有明顯改善，之後Naoko教練再示範兩個動作，有效將下垂的內臟提升回到原本的位置，將突出來的肚腩收起！👇👇即按下圖看教學👇👇

完成兩個星期實測之後，近藤成功將肚腩變小，而且臀部線條也變得更加緊緻，連她自己都表示非常驚訝：「好像連腳也變得修長了！」

（《林修の今でしょ!講座》截圖）

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同場加映：減肥失敗全因「肥胖味覺」？

明明已經很努力減肥，但成效總是不太顯著？東京電視台節目《找到主治醫生的診療所》近日請來日本醫生兼減肥專家教授分析容易肥胖的原因，其中提到原來人的味覺都有分肥瘦，只要用1招改變飲食習慣就可以成功減走身上的脂肪！

👇👇原來味覺都有分肥瘦？即按圖看👇👇

如何透過調整味覺健康減肥？看全文：減肥失敗全因「肥胖味覺」？日本醫生實測1招調整味覺勁減25kg