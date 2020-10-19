10月已經踏入秋冬，天氣轉涼要食熱辣辣的港式煲仔飯先夠滋味。港九新界都有好多人氣煲仔飯，包括米芝蓮推介、炭爐炮製、特色口味煲仔飯，最重要是有金黃香脆的飯焦！《香港01》飲食記者實試元朗人氣煲仔飯，並精選全港10間煲仔飯，包括西環嚐囍煲仔小菜、坤記煲仔小菜、榮記茶餐室、江湖小棧等。

【10】中西日式fusion煲仔飯食材矜貴@砂煲兄弟

走懷舊路線的砂煲兄弟，主打中西fusion的創新煲仔飯，例如黑松露蟹肉海膽、鵝肝慢煮牛柳、鰻魚牛蒡、海南雞煲仔飯，非常特別！其中黑松露蟹肉加海膽用料矜貴又足料，海膽鋪滿蟹肉、黑松露粒，仲有一隻大大隻的蟹鉗，每一啖都充滿蟹肉的香味！海南雞煲仔飯仲使用油飯底？按下圖即睇👇👇

砂煲兄弟 地址：將軍澳重華路8號東港城1樓101號舖、荃灣荃華街3號悅來坊B1樓B119A號舖 電話：2778 7020/2778 0009

【9】自家製豬油撈煲仔飯@江湖小棧

邪惡豬油撈煲仔飯！江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈。江湖小棧主打自煉豬油煲仔飯，自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋和窩蛋等。自家製豬油提升煲仔飯的香味，令煲仔飯口感更滑更香！想知最正的食法是甚麼？按下圖即睇飯焦有幾大片👇👇

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江湖小棧 地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖 電話：2399 7994

【8】香脆金黃色飯焦有驚喜@凱逸餐室

最近元朗一間港式茶記的煲仔飯好有人氣，不少人在社交網站上面po相推介，記者親身實試有幾正！這間茶記主打傳統港式煲仔飯，白鱔、排骨、臘味、滑雞及田雞都有，價錢由$68至$98不等，仲送例湯。煲仔飯即叫即製，記者大約等了30分鐘，大片金黃色飯焦好療癒！職員教路點樣食煲仔飯先最好味，按下圖即睇👇👇

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凱逸餐室 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下3-4號舖 電話：2633 2900

【7】打卡必去創意煲仔飯@榮記茶餐室

大玩創意的榮記茶餐室，早排推出沙爹煲仔麵吸引不少人去嚐鮮。不要以為煲仔飯只適合麻甩佬食，這間煲仔飯仲適合港女們一邊打卡一邊食，包括拉絲芝士午餐肉煲仔飯、真.火焰玫瑰肥牛飯等。按下圖即睇邪惡芝士飯有幾拉絲、火焰玫瑰肥牛飯上桌時要加甚麼調味料👇👇

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榮記茶餐室 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 電話：2328 9232

【6】廟街人氣煲仔飯名店@興記煲仔飯

廟街興記煲仔飯以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢較便宜，約40至50元已有交易。煲仔飯款式多，傳統款式及新派款式煲仔飯都有，其中章魚雞粒飯、黄白鱔飯、鹹蛋牛肉飯，以及炸蠔餅最有名。按下圖即睇人氣煲仔飯、蠔餅有幾正👇👇菜

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地址：油麻地廟街15號 電話：2384 3647 營業時間：星期一至日 18:00 - 01:00

【5】特色辣味炭火煲仔飯@元朗味仟食店

元朗有間長龍煲仔飯小店，有網民話要排一個鐘先有得食！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配。毛家辣系列煲仔飯最有人氣，包括咸蛋肉餅煲仔飯，淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味，重口味人士必試！按下圖即睇煲仔飯飯焦有幾正👇👇

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味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 電話：2449 3962

【4】吸睛金黃色飯焦@祥囍煲仔小廚

最強飯焦煲仔飯一定有祥囍！這間小菜店主打鑊氣小炒和煲仔飯，當中煲仔飯最受歡迎。網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯，其中臘味蝦乾飯米飯乾身，炭香味突出，臘味本身的油分滲入底下的飯！最重要是輕易就起出一大塊金黃色飯焦，飯焦香脆、帶微微油香，不會黏牙！👇👇👇 按圖睇吃祥囍煲仔飯怎樣做才有最多飯焦 👇👇👇

祥囍煲仔小廚 地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下4A-5A號舖 電話：2343 8811

【3】創意新派炭爐煲仔飯@紹華小廚

傳統炭爐炮製煲仔飯加創新餸菜，值得一試！紹華小廚主打炭火煲仔飯，招牌荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式。睇落似芋泥雪糕球的荔茸肉碎煲仔飯，兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！按下圖即睇牛頸脊飯有幾特別😋👇👇

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紹華小廚 地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市熟食中心CF3店 電話：8199 8188

【2】2020米芝蓮必比登推介煲仔飯@坤記煲仔小菜

港島煲仔飯名店連續兩年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有傳統港式的田雞、白鱔、臘味煲仔飯。煲仔飯甘香、口感偏硬，配料非常夠味。豉油是另上，味道偏甜，淋在煲仔飯上面非常濃味。飯焦也做得出色，微微焦脆的口感，沒有煲得焦黑。👇👇👇 按圖睇睇坤記的人氣煲仔飯款式、價錢 👇👇👇

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坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：2803 7209

【1】米芝蓮煲仔飯飯焦勁香脆@嚐囍煲仔小菜

嚐囍煲仔小菜連續三年獲米芝蓮推介，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。想知邊個時間段先有煲仔飯？按下圖即睇👇👇👇

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嚐囍煲仔小菜 地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：2819 6190

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😍😍 同場加映：蒙嘉慧鄭伊健歎牛腩麵慶生 筲箕灣4間高質粉麵 安利$48切腩撈麵 😍😍

筲箕灣美食不少，不少明星到經常在附近搵食！記者精選區內4間粉麵店，包括蒙嘉慧鄭伊健夫婦最愛的安利魚蛋粉麵，仲有招牌的鮮奶油多。區內仲有車仔麵及主打牛肉的潮州粉麵店。其中有一間主打切腩撈粗的粉麵店更有一款隱藏名物，按下圖即睇😍😍👇

招牌切腩撈粗、自創香蔥魚蛋@王林記潮州魚蛋粉麵

一街之內有兩間粉麵名店！王林記是做魚蛋批發起家，擁有自家打魚蛋工場，魚蛋用門鱔、䱛魚、九棍打成，絕無溝粉，因此魚味香濃，更自創獨有的香蔥魚蛋。招牌牛腩都是人氣之選，藝人衛詩雅都在自家的YouTube頻道介紹過！除了魚蛋、切腩出名外，仲有一樣名物是必食👇👇

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