商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（15日）宣布，與新加坡達成原則性協議，推行「航空旅遊氣泡」，意味兩地旅客接受病毒檢測後呈陰性結果，就可來往兩地。新加坡是港人移民熱門國家之一，但論旅遊熱度，就不及台灣及日本。《香港01》記者綜合網民意見，歸納出港人不愛去新加坡的7大原因！

不少港人將新加坡視為移民首選，但講到旅遊，新加坡就並非港人的熱門旅遊地點！（資料圖片）

香港與新加坡已就「航空旅遊氣泡」達成原則協議，只要完成認可的病毒檢測並呈陰性結果，港人就可離港旅遊。不過「亞洲四小龍」之一的新加坡就不是港人理想的旅遊熱點，有網民甚至明言：「寧願去台灣、日本」！食來食去都是喇沙、肉骨茶？好悶呀！按下圖即睇網民提出7個原因港人不愛去新加坡👇👇👇

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