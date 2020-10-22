新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情仍然持續，加上近日衛生防護中心表示，每年1月是冬季流感的活躍期，提醒市民千萬不能掉以輕心。在日本，去年亦曾出現冬季流感大爆發，僅一星期就有逾2.7萬人受感染。除了緊記要戴口罩之外，近日有日本節目請來醫生教大家5招日常生活貼士，預防來自新冠肺炎和冬季流感的雙重威脅！

滴眼藥水和刷牙，哪個才是有效防疫的方法？（《教えてもらう前と後》截圖）

日本節目《教えてもらう前と後》最近請來傳染疾病專家大谷義夫醫生，向觀眾傳授5招預防感染病毒的日常生活小貼士，其中包括一日刷牙次數應該多於兩次？疫情下網購收取快遞貨件時，又應該注意甚麼？👇👇即按下圖看5招防疫貼士！👇👇

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同場加映：日本醫生教20秒通鼻塞體操

每逢轉季，患有鼻敏感的人士都會飽受鼻水狂流、鼻塞等問題困擾。日本節目《名医のTHE太鼓判！》找來耳鼻喉專科醫生講解鼻塞的成因，鼻塞時用紙巾塞鼻的方法又可不可行？👇👇即按下圖看解釋！👇👇

想舒緩鼻塞，呼吸一口新鮮空氣？即看石井醫生推薦的「通鼻塞體操」：鼻敏感｜轉季必學！日本醫生教20秒通鼻塞體操 輕鬆一招實測有效