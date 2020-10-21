自從任天堂推出「Switch Ring Fit」後，證實了靠「打機」是真的可以成功減肥！繼早前有日本男生靠玩Ring Fit踢走大肚腩之後，最近又有一個身形屬於「中度肥胖」的日本女生，憑著每日玩Ring Fit做運動，配合調整飲食習慣，無間斷地堅持一年，終成功減去30公斤變身美女漫畫家！

日本女生柳本マリエ因為食量驚人，每餐一個人可以輕鬆解決三人份量的食物！不過在30歲之後，她的體重在4年內增加了20公斤，身高只有150cm的她，體重竟然高達72.6公斤，體脂比率也達到46.1％！她驚覺自己不能再這樣繼續下去，於是下定決心進行「減肥大計」！

柳本マリエ體重最高峰曾達到72.6公斤。（Twitter@MarieYanamoto）

【1】堅持日做2小時Ring Fit帶氧運動

柳本マリエ的「減肥大計」由2019年10月開始，目標是在6個月內減21公斤，體脂則希望降到29.6％。她的瘦身計劃大致可以分為兩個部分，分別是「運動」和「限制飲食」。在運動方面，她大多是利用「Switch Ring Fit」的健身遊戲。👇👇即按下圖看她如何用Ring Fit做運動！👇👇

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【2】調整飲食限制糖份

要成功減走身上多餘的脂肪，除了要每日堅持做運動，另一個重點就是配合飲食。柳本マリエ沒有刻意計算熱量，而是計算每日攝取的糖分，控制在50克以內。

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要減肥成功，Ring Fit自然功不可沒。但最重要的是，能不能保持每日完成目標的決心，堅持做運動鍛練和控制自己的食慾。不少網民看完柳本的經歷之後，除了羨慕她的馬甲線之外，都大讚她意志非常堅定，令人配服！

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同場加映：日本實測大熱4分鐘瘦身操

日本綜藝節目《林修の今でしょ!講座》近日找來擁有超高人氣的健身教練Naoko，為觀眾們親自示範了一套「4分鐘美臀瘦肚操」！為了測試這套瘦身操是否有效，節目同時邀請現年52歲的前播音員近藤Sato進行實測。Naoko教練首先教大家用4個動作，只需4分鐘即可還原美臀！👇👇即按下圖看教學！👇👇

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