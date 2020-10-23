《鬼滅之刃》首部劇場版電影在日本上映後，至今已累積超過15億日圓票房，更有日本Fans趕在戲院開門前排隊，務求可以第一時間入場欣賞電影！「鬼滅熱潮」在日本及世界各地持續升溫，近日有網民發現，原來與鬼滅聯乘的商品已經多達N款，其中以零食飲品系列最多，其中有款聯乘商品竟然令網民超崩潰？

《鬼滅之刃》現時聯乘的日本零食已經超過20多款，而且很多都是香港人耳熟能詳的經典零食，包括UHA味覺糖、元祖雞麵等等。其中，禰豆子作為人氣角色，自然也是包裝的主角之一。

《鬼滅之刃》已制霸日本零食的包裝，形成一股搶購熱潮！（Twitter@sakanakolove）

但有網民發現角色設定是嘴裡咬著竹子，不會吃任何食物的禰豆子，已經被各大零食商「玩壞」，竹子甚至被換成各式各樣的零食！也有網民在Twitter發起話題，收集各式各樣「明明甚麼也不能吃的禰豆子，被逼聯乘的食品系列」（本当は何も食べられない禰豆子が、強引に食品とコラボさせられているシリーズ），其中有款竟然令網民超崩潰？👇👇即按下圖看更多👇👇

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除了零食相關的食品以外，《鬼滅之刃》的聯乘商品幾乎覆蓋大家的生活日常所需，就連東京都知事小池百合子都有份？👇👇即按下圖看更多👇👇

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