Staycation熱潮持續，不少酒店都推出「零房價」優惠吸客，入住一晚即可獲得與房價同等價值的餐飲消費回贈，變相免費入住，非常抵！《香港01》旅遊頻道記者精選6間$0房價酒店食住套票優惠，包括朗廷酒店、Cordis Hong Kong、Marco Polo、千禧新世界香港酒店、帝苑酒店及皇家太平洋酒店。 （價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定，所列價錢未包加一服務費）

【1】朗廷酒店 —— 歎米芝蓮三星中菜

Langham延長「零」房價限時優惠，於官網訂房入住一晚，即回贈相等於房價的酒店消費額，適用於酒店所有餐廳，包括米芝蓮三星中菜唐閣、自助餐、外賣、客房用餐、轎車服務、客房內迷你吧等，上次錯過了記得快啲book！

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【2】Cordis Hong Kong —— 米芝蓮一星餐廳都適用

康得思酒店推出限時優惠，於官網預訂任何房型，即回贈與房價同等價值的餐飲消費回贈額，適用於酒店所有餐廳，包括米芝蓮一星食府明閣、自助餐、酒吧 Alibi Wine Dine Be Social、Room Service等。

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Cordis Hong Kong 地址： 旺角上海街555號 電話： 3552 3388

【3】Marco Polo —— 歎傳統意大利菜

馬哥孛羅酒店推出「食住歎住宿優惠」，於優惠期內於官網預訂客房，即回贈高於房價的餐飲消費額，等於零房價！餐飲消費額適用於酒店所有餐廳，包括傳統意大利菜Cucina、馬哥孛羅咖啡廳自助餐等。

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馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀海港城廣東道3號 電話：2118 7281

【4】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐任食龍蝦

酒店推出「餐飲消費額禮遇」，在官網訂房，入住一晚即可獲贈與房價等值的餐飲消費額，適用於酒店內任何餐廳、酒吧或酒廊、飲品或酒類消費。消費額適用於日本餐廳嵯峨野、法國餐廳La Table French Brasserie等，亦適用於自助餐，任食蟹腳、波士頓龍蝦等凍海鮮、即切魚生等美食。

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千禧新世界香港酒店 地址：尖沙咀東部麼地道72號 電話：2739 1111

【5】帝苑酒店 —— 歎精緻日本料理

酒店推出「STAYCATION WITH DINING CREDIT」套票優惠，於官網訂房入住一晚即送相等價值餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳，包括曾獲米芝蓮一星餐廳的淮揚菜東來順、自助餐雅苑座、四季菊日本餐廳、中菜廳帝苑軒，水療服務更可享75折扣優惠。

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帝苑酒店 地址：尖沙咀麼地道69號 電話： 2721 5215

【6】皇家太平洋酒店 —— 住海景房歎維港美景

酒店推出「食.住.賞」美食假期計劃，在酒店餐廳柏景餐廳、沙嗲軒及堤岸酒吧及餐廳享用餐飲滿指定金額後，附加低於該金額的費用，即可入住豪華海景客房或尊尚海景套房。如果不想當晚入住，亦可選擇預訂其他日子。

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皇家太平洋酒店 地址：尖沙咀廣東道33號 電話：2736 1188

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