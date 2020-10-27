萬聖節臨近，除了扮鬼扮馬參加Halloween派對之外，當晚還有好活動推介，就是去追「藍月亮」！有關這個罕見天文現象你知多少？就讓《香港01》旅遊頻道記者告訴你blue moon的5件事，助你更容易欣賞到這個浪漫滿月。

今年2020年將有機會欣賞到幾年才一遇的天文現象「藍月亮」，出現時間踫巧就在萬聖節的晚上，剛好是星期六，不妨襯假期去追月。

藍月亮屬罕見天文現象，趁機在月下夜遊約會，非常浪漫。（圖片來源：El Salanzo/Unsplash）

知道「藍月亮」（Blue Moon）為何會有這麼美麗的名字嗎？其實與外地文化有關。看看以下5件事，去賞月前就更有把握！👇👇👇幾時欣賞到最靚Blue Moon？按圖看它的5個小秘密👇👇👇

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🌕推介賞月必勝地點

如果當日萬里無雲，不用準備特別天文器材，抬頭就可以肉眼欣賞藍月。不過，因為月出月落有指定軌道方向，萬一去錯地點，背對明月便會看不到！👇👇👇按圖看10個賞月地點推介，部分24小時開放👇👇👇

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⛺同場加映：觀星Glamping好去處⛺

想chill住觀星、賞月，可以考慮兩手揈揈的露營體驗，香港有不少glamping地點提供充足設施，自己不用帶備營具都可入住！👇👇👇元朗呢間連方健儀都住過！按圖看場地特色👇👇👇

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