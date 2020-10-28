踏入秋冬，又是時候為家裡進行大掃除，迎接年末的到來！日本節目《世界一受けたい授業》請來家務達人傳授5招家居打掃小貼士，不少工具都可以在家裡或12蚊店輕鬆找到，掌握到秘訣之後就可以在周末動手，還原你的「靚靚」小窩居！

高橋ゆき老師更為日劇《極道主夫》擔任家務監修工作。（《世界一受けたい授業》截圖）

日本綜藝節目《世界一受けたい授業》最近邀請家務達人高橋ゆき老師，向觀眾傳授5招家居打掃小貼士，包括清理地毯的滅蟲小技巧，還有用一個簡單工具就可以輕鬆去除排水口陳年污垢！而隱藏於家中不同角落的「小強」，連日本達人都教用「白花油」來消滅它們？👇👇即看5招必學打掃貼士👇👇

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同場加映：日本IKEA達人推介必買好物Top15

不少人放假都喜歡去IKEA參觀，尋找室內空間設計的靈感，不過在偌大的展場裡，商品數量多不勝數，如何才能買得精明？日本節目《サタデープラス》最近找來生活雜貨專家推介15款IKEA必買家居雜貨，讓你在琳瑯滿目的商品中一下找出隱藏好物！👇👇按下圖即看IKEA實用家居雜貨排名！👇👇

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