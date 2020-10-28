家居清潔｜白花油殺曱甴？牛奶盒超有用！日本達人教5招打掃貼士

旅遊
撰文：
最後更新日期：

踏入秋冬，又是時候為家裡進行大掃除，迎接年末的到來！日本節目《世界一受けたい授業》請來家務達人傳授5招家居打掃小貼士，不少工具都可以在家裡或12蚊店輕鬆找到，掌握到秘訣之後就可以在周末動手，還原你的「靚靚」小窩居！

高橋ゆき老師更為日劇《極道主夫》擔任家務監修工作。（《世界一受けたい授業》截圖）

日本綜藝節目《世界一受けたい授業》最近邀請家務達人高橋ゆき老師，向觀眾傳授5招家居打掃小貼士，包括清理地毯的滅蟲小技巧，還有用一個簡單工具就可以輕鬆去除排水口陳年污垢！而隱藏於家中不同角落的「小強」，連日本達人都教用「白花油」來消滅它們？👇👇即看5招必學打掃貼士👇👇

+10
+10
+10

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書　住宿　美食　景點　購物　不停更新！

同場加映：日本IKEA達人推介必買好物Top15

不少人放假都喜歡去IKEA參觀，尋找室內空間設計的靈感，不過在偌大的展場裡，商品數量多不勝數，如何才能買得精明？日本節目《サタデープラス》最近找來生活雜貨專家推介15款IKEA必買家居雜貨，讓你在琳瑯滿目的商品中一下找出隱藏好物！👇👇按下圖即看IKEA實用家居雜貨排名！👇👇

+6
+6
+6

頭10位的必買商品是？即看全文：日本IKEA達人推介必買好物Top15　神奇矽膠蓋奪冠　香港都買到！

日本節目教5大防流感貼士！日刷2次牙都不夠？收件做錯1步易中招
日本雜誌票選Muji必買Top50　最平$6有交易　哪款收納神器奪冠？
減肥｜日本實測大熱4分鐘瘦身操　極速還原美臀減肚腩2星期見效！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。