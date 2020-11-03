11月酒店Staycation優惠｜香港各大酒店繼續推出超抵優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了11月份20間酒店食住套票優惠，包括The Upper House、The St. Regis、文華東方、Grand Hyatt、W酒店、半島酒店、JW萬豪、尖沙咀凱悅酒店、Conrad、The Murray、逸東酒店、朗廷酒店及維港凱悅尚萃酒店等。
（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）
【1】維港凱悅尚萃酒店 —— 泰國旅行風
酒店推出超抵Staycation優惠，住一晚即送75分鐘的泰式按摩，可以選擇香薰按摩或泰式傳統按摩，另包雙人自助早餐、特色泰式晚餐以及Siam Botanicals香薰滾珠瓶三支。
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香港維港凱悅尚萃酒店
地址：北角北角邨里一號
電話：3762 1234
【2】康得思酒店 —— LUSH聯乘包浸泡泡浴
不少人都喜歡帶同泡泡浴前往Staycation！位於旺角的Cordis推出套票，大家可以在入住的時候獲贈一個LUSH的氣泡彈，在酒店享受泡泡浴。
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香港康得思酒店
地址：旺角上海街555號
電話：3552 3388
【3】The Upper House —— 47折歎足24小時
奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，最近推出47折優惠，提供彈性入住時間，更可享受24小時住宿。另外包埋Café Gray Deluxe雙人早餐、迎賓飲品、免費Maxi-Bar享用汽水、果汁及啤酒，同時送葡萄酒及爆谷，免費任睇高清電影！
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The Upper House
地址：香港金鐘道88號太古廣場
電話：2918 1838
【4】The St. Regis —— 包早餐、高質下午茶
酒店難得推出食住優惠，入住一晚即包雙人早餐，另外可在The Drawing Room 雙人三道菜晚餐和下午茶中二選一。酒店的下午茶出名非常難預訂，因此不妨趁這次Staycation機會享受傳說中的高質High Tea！
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The St. Regis Hong Kong
地址：灣仔港灣徑1號
電話：2138 6888
【5】文華東方酒店 —— 房價75折包早餐
酒店推出香港悠閒逸居禮遇，預訂可獲最佳房價75折優惠，而且包快船廊或Café Causette早餐！除了包早餐，也可獲贈精選紅酒一瓶作迎賓禮品。
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香港文華東方酒店
地址：中環干諾道中5號
電話：2522 0111
【6】如心海景酒店暨會議中心——送全日早餐、自助晚餐
如心海景酒店暨會議中心推出全新「樂聚餐饗之旅」，客人可以有保證30小時入住海景客房，並會送全日早餐及自助晚餐！
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如心海景酒店暨會議中心
地址：荃灣楊屋道8號
電話：2280 2898
【7】如心艾朗酒店——少爺啤聯乘套票
如心艾朗酒店聯同「少爺啤」推出住宿套餐「Cheers to Beers!」，十分適合大家把酒談心！套票包六款口味的少爺啤手工啤酒，而每款啤酒都會pairing一款相應的小食！
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如心艾朗酒店
地址：香港觀塘創業街38號
電話：39688666
【8】香港喜來登酒店——包生蠔龍蝦晚餐
喜來登酒店推出最新套票「鮮饌酌樂」住宿方案，套票包住宿一晚、龍蝦生蠔海鮮拼盤晚餐及兩杯酒，另更包翌日自助早餐！需要輸入優惠碼即可有優惠價格，即刻睇睇！
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香港喜來登酒店
地址：九龍彌敦道20號
電話：2369 1111
【9】港威酒店——酒愛好者必去！
港威酒店推出最新「週末醉人假期」住宿計劃，住宿一晚更包試酒活動、享美酒零食和鮮果、參加美酒班等，可以在專家的指導下，試試各款美酒，十分適合喜歡喝酒、研究美酒的人。
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港威酒店
地址：尖沙咀廣東道13號
電話：2113 0888
【10】數碼港艾美酒店——L'Occitane聯乘
數碼港艾美酒現正推出「A Getaway with You」住宿套票，內容包括一套法國品牌L'Occitane杏仁沐浴禮盒、水療禮券、1000元酒店Dining Credit、Avec Amour迎賓美點及延遲退房服務。
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數碼港艾美酒店
地址： 鋼綫灣數碼港道100號
電話： 2980 7788
【11】Grand Hyatt —— 包早餐、自助晚餐
凱悅酒店推出Staycation食住優惠套票，入住一晚包雙人早餐及自助晚餐，自助晚餐可於咖啡廳或茶園享用，任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮。平安夜前夕都只是人均$1800多少少，都算幾抵。
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香港君悅酒店
地址：灣仔港灣道1號
電話：2584 7038
【12】W酒店 —— 送高達$2000消費回贈
酒店推出食住優惠，入住一晚客房包早餐，同時送$1000餐飲消費額，住套房更可享高達$2000餐飲消費額，Room Service都適用，更送埋$500 BLISS Spa消費額。
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W酒店
地址：九龍柯士甸道西1號
電話：3717 2222
【13】JW Mariott —— 限時半價優惠
JW萬豪推出住宿及餐飲快閃優惠，大家只要在限期之内，登入JW萬豪官網，即可以半價1000元，購買價值2000元的酒店住宿禮券連免費自助早餐，大家可以留起禮券之後使用，可以用到下年！
另外JW萬豪酒店的餐廳都有推出優惠，JW咖啡室星期一至五自助早餐買一送一、The Lounge 星期一至四自助晚餐現金禮券75折等！
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JW萬豪酒店
地址：香港金鐘道88號太古廣場
電話：2810 8366
【14】半島酒店 —— 住一晚包早餐、$500餐飲回贈
半島酒店推出「寰宇半島自在行」住宿禮遇，入住半島客房一晚，更包早餐及$500餐飲回贈。住宿期間，可以自選一項「歷史禮讚」體驗，有專人帶你遊歷並導賞古董勞斯萊斯、遠東貴婦歷史故事等等！
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半島酒店
地址：尖沙咀梳士巴利道22號
電話：2920 2888
【15】Conrad Hong Kong —— 住一晚包自助晚餐
港麗酒店推出30周年Staycation優惠，入住一晚豪華客房送雙人咖啡園自助早餐及自助晚餐，任食波士頓龍蝦、麵包蟹、阿拉斯加雪蟹腳等凍海鮮，亦有現切刺身、烤羊架等美食。
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香港港麗酒店
地址：香港金鐘道88號太古廣場
電話：2521 3838
【16】尖沙咀凱悅酒店 —— 住一晚歎點心放題
酒店推出食住套票優惠，入住一晚豪華客房可獲五選一禮遇，包括$1000餐飲消費回贈，適用於法國餐廳Hugo's等酒店餐廳，其他選擇則有凱悅軒點心放題、咖啡廳雙人自助晚餐等。
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尖沙咀凱悅酒店
地址：尖沙咀河內道18號
電話：2311 1234
【17】The Murray —— 44折包早餐、下午茶
美利酒店設計非常漂亮，吸引超多人去入住打卡。今次推出44折優惠，入住一晚即包半自助早餐及下午茶，每間房更送一瓶迎賓氣泡酒，另外亦可享用8折水療護理優惠，不過記得提前預約！
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香港美利酒店
地址： 中環紅棉路22號
電話： 3141 8888
【18】朗廷酒店 —— 包雙人自助晚餐
Langham推出「粉紅盛典」住宿套餐，以慶祝為主題，book一晚與家人朋友或另一半慶祝生日或周年紀念日最適合不過！套票包免費客房佈置、雙人早餐及The Food Gallery雙人自助晚餐，現時做緊鮮蟹主題，任食水蟹粥、辣椒炒蟹、花雕蛋白蒸蟹等美食。
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朗廷酒店
地址：尖沙咀北京道8號
電話：2375 1133
【19】逸東酒店 —— 包早餐、自助午餐
Eaton HK的Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐及雙人自助午餐，於普慶餐廳任食生蠔、麵包蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有照燒澳洲肉眼、多款即切刺身、串燒及天婦羅等多款美食。
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逸東酒店
地址： 油麻地彌敦道380號
電話： 2782 1818
【20】One-Eight-One 酒店 —— 空間寬敞海景房
位於西環的這間酒店開業只有半年，非常新淨。所有海景客房和套房都擁有落地大玻璃窗，可以180度欣賞維港美景，坐在窗邊影靚相最適合不過！酒店推出的BFF Staycation優惠，入住二人海景套房即送三枝意大利紅酒或白酒，亦可以免費租借Switch遊戲機。
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One-Eight-One 酒店
地址： 西環干諾道西181號
電話： 3181 1688
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