三文魚選貼士｜雖然曾經有傳日本人不愛吃三文魚，但有調查指，日本人最愛的壽司配料就是三文魚！早前，有日本節目講解8個連日本人都未必了解的三文魚冷知識，立即看下文即Check你懂多少！



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日本人會將秋天稱為「食欲之秋」，除了是微涼的天氣令人食欲大增，原來還有很多食材進入當造時節，例如栗子、秋刀魚、鰻魚飯、柿子和梨等等，其中更包括香港人最愛的三文魚！三文魚同樣作為日本家庭的必備料理，如果想煎出好吃的三文魚，應該如何挑選？想去除腥味又有甚麼方法？近日，日本綜藝節目《ソレダメ！》以秋天的三文魚為主題，講解8個關於三文魚的冷知識！

👇👇即看8個必學三文魚冷知識！👇👇

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1 三文魚是「赤身魚」或「白身魚」？

雖然看起來偏橙紅色，但牠是白身魚。



2 為何三文魚身是橙紅色？

三文魚肉的橙紅色是來自牠們平時會食的磷蝦等甲殼類生物，而甲殼類本身含有蝦青素的脂溶性色素，當蝦青素在三文魚體肉積聚，魚身就慢慢變成了橙紅色。



3 「鮭」和「三文魚」有什麼分別？

日本超市賣的新鮮三文魚稱為「鮭」，迴轉壽司店內的三文魚刺身則會稱為「三文魚」。簡單而言，「鮭」是指天然鮭魚，而專門養殖用來生吃或製作刺身的則稱為「三文魚」。



4 日文「さけ（Sa-ke）」、「しゃけ（Ja-ke）」都是三文魚？

日文中三文魚有很多不同的叫法，除了以上提及的「鮭魚」，還有「さけ（Sa-ke）」、「しゃけ（Ja-ke）」等。其實正確讀法為「さけ（Sa-ke）」，但是由於江戶時代的人不擅長發音「さ（Sa）」，於是便出現了「しゃ（Ja）」的讀法。



5 吃三文魚有什麼好處？

三文魚含有豐富的DHA和EPA，可促進血液循環，還有提升免疫力的維他命D及提升美容效果的蝦青素。



6 煎三文魚要選「弓型」還是「半月型」？

答案是「弓型」，「弓型」切片是來自三文魚頭部以下的上腹部分，油脂豐富，口感柔軟；「半月型」則來自尾部，口感較為厚實。因此「弓型」香煎或烤焗會更加香濃。



7 白色條紋愈明顯愈好？

生的三文魚身上如果白色條紋愈多，代表三文魚的油脂愈肥美。



8 以下哪樣可以去除三文魚的腥味？

A常溫水 B熱水 C清水加醋

答案是A常溫水。三文魚的腥味是來自牠身上的三甲胺。這種有機化合物容易被水溶解，因此用清水即可去除三文魚的腥味。但沖洗太長時間的話，會令三文魚口感變得軟爛，所以只要輕輕用水沖洗，再用抹手紙印乾水分即可。



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