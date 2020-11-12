香港與新加坡政府達成協議，將於2020年11月22日設立「旅遊氣泡」，港人去旅行有望！不過究竟有哪間旅遊保險保到新冠肺炎相關的費用？《香港01》旅遊頻道記者就Fact Check提供旅遊保險的17間機構，得出下文6間受理新冠肺炎相關賠償，萬一旅行中招，醫療費都有得保！

相信大部份香港人過去一年都未曾去過海外旅遊。（資料圖片）

疫情之下又想去旅行，最怕玩玩下中招，《香港01》旅遊頻道記者以顧客身份，致電全港17間提供旅遊保險公司，查詢是否受理新冠肺炎（COVID-19）引起的醫藥和住院賠償！最終得出AXA安盛、FWD富衛、藍十字、英國保誠、三井住友和豐隆保險等6間機構旅遊保險，保障範圍包括新冠肺炎。不過因疫情問題而要更改行程，就並非每間都claim得到。

本文就著以下5個情況，標明各旅遊保險的保障範圍，包括：

【1】因目的地爆發疫情，而更改行程所引致之損失

【2】出發前在港確診，導致行程受阻之損失

【3】旅遊途中確診，需要治療之費用

【4】旅遊途中因疫情行程受阻，而導致之損失

【5】香港到埗後才確診，需要治療之費用

👇👇👇若不幸中招，有間可保家屬機票住宿去當地照顧你！按圖看邊間保得最足👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

（以上資料以發稿日為準，最終安排視乎個別保險公司而定，建議購買任何旅遊保險前先向該公司了解最新保障詳情。）

新加坡旅遊氣泡資訊

香港政府於11月11日宣布，本港與新加坡的旅遊氣泡將於11月22日正式展開。兩地旅客必須乘搭專屬航班，實行的首15天每日只有一班抵港，班次會逐步遞增。旅客必須於出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果，並提前至少7天申請Air Travel Pass（航空通行證）才可到當地旅遊。

新加坡近年發展了不少玩樂好去處，以下推介部分景點給大家，其中一個地鐵站特別到成為打卡熱點？👇👇👇按圖看新加坡7個好玩打卡景點推介👇👇👇

🍛同場加映：新加坡餐廳推介🍛

新加坡有不少美食，必試地道叻沙！推介這間超過30年歷史的叻沙店。👇👇👇按圖看叫叻沙有幾抵食👇👇👇

想知更多特色餐廳推介，請按➡️【新加坡美食｜5大特色餐廳 平民叻沙PGFN 米芝蓮食店Forest森】⬅️觀看全文