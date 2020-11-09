雙11酒店Staycation優惠｜香港各大酒店繼續推出超抵優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了部份酒店以及Klook、KKday的雙11酒店Staycation優惠，當中包括四季、港威、香格里拉、Upper House、愉景灣酒店等共7間酒店，劈價低至18折。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】四季酒店——劈價低至42折

四季酒店推出限時的雙11優惠，大家可以在四季酒店官方網上商店購入優惠套票，低至42折就可以住一晚豪華海景套房、包下午茶及送返2000元Dining Credit！另外都有另一款優惠套票，只需人均1375元就可以入住豪華山景客房、包二人早餐及1000元Dining Credit！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】The Upper House —— 住宿連晚餐

奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，入住保證免費升級至Studio 80，包Café Gray Deluxe雙人早餐、每房每晚送一支酒，以及可以在酒店餐廳享用晚餐！

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The Upper House 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【3】港威酒店——低至18折

Klook聯同香港港威酒店推出住宿優惠，低至18折可以入住一晚及送返1100元餐飲回贈，更可以保證延遲退房至下午3時！

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【4】愉景灣酒店 —— 包雙人早餐及午餐

愉景灣酒店推出優惠，住宿一晚連自助早餐、兩道菜午餐，只需人均670元起！午餐更會送兩倍精選氣泡酒或紅白酒，大家可以享受寧靜休閑的兩日一夜！

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愉景灣酒店 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話：2295 8288

【5】諾富特東薈城酒店——包自助早餐、自助晚餐

Novotel Citygate則推出包兩餐自助餐的優惠，入住一晚高級客房，包自助早餐及自助晚餐，最適合喜歡吃Buffet的人！入住期間更可享有一個免費停車位！

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諾富特東薈城酒店 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8888

【6】港島香格里拉大酒店——27折包自助早晚餐

Island Shangri-la聯乘KKday的雙11優惠套票CP值十分高！包海景房間之外，更包自助早餐及自助晚餐，另外更有保證30小時入住！更會送日本 IPSA 護膚套裝！

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港島香格里拉大酒店 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2877 3838

【7】Marco Polo——送海港城餐飲券

優惠價錢為1760元入住一晚，並保證升級入住豪華客房！除了入住一晚，還可獲得1300元的餐飲現金券，適用位於海港城7間餐廳，包括西村日本料理、當文歷餅店、鮨勘、寬巷子及Amelia by Paule Airaudo等。

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香港馬哥孛羅酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

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【Grand Hyatt —— 包早餐、自助晚餐】

君悅酒店推出Staycation食住優惠套票，入住一晚包雙人早餐及自助晚餐，自助晚餐可於咖啡廳或茶園享用，任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮。平安夜前夕都只是人均$1800多少少，都算幾抵。

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