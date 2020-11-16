日本的居住環境和香港一樣以小巧見稱，因此如何活用空間就成為很多日本家庭的課題。加上踏入年末，又是時候重新審視和整理家中物品，不過應該由哪裡開始做起才能更加得心應手？近日，日本綜藝節目《只有3成日本人知道的事》請來整理收納顧問，教你6招必學家居整理技巧，助你解決收納疑難！

懂得收納與不懂得收納的人之間有甚麼分別？（《只有3成日本人知道的事》截圖）

在日本，整理收納不只是家務，更是一門專業知識！近日，日本綜藝節目《只有3成日本人知道的事》請來人氣收納顧問小林美菜，曾經協助無數家庭重新建立乾淨整潔的居家環境的她，如果想請她幫忙的話，現時預約要等待3個月或以上！

日本整理收納顧問小林美菜。（《只有3成日本人知道的事》截圖）

總是不明白為何家中雜物愈來愈多，就算想收納也無從入手？在節目上，小林指出「收納失敗」的人通常有3大特徵，其中包括對物件的佔有慾太大。除此之外，她又傳授6招必學家居整理技巧，讓你輕鬆學會斷捨離！👇👇即看6個零失敗整理收納技巧👇👇

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同場加映：日本節目教8個三文魚知識

三文魚是日本家庭的必備的家常料理，如果想煎出好吃的三文魚，應該如何挑選？想去除腥味又有甚麼方法？近日，日本綜藝節目《ソレダメ！》以秋天的三文魚為主題，講解8個關於三文魚的冷知識！

👇👇即看8個必學三文魚冷知識！👇👇

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