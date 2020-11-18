踏入日本的秋季，抬頭看就會發現天空一角漸漸被銀杏染成漫天金黃，提醒大家又到了賞銀杏的最佳時候！其中，東京神宮外苑前146棵銀杏林蔭大道形成金黃色隧道已經登場，雖然我們今年未能親身去日本，但仍然可以透過日本網民們的鏡頭，欣賞這片「秋季限定」的絕美景色！

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東京神宮外苑是關東地區觀賞銀杏的最佳地點，以往當地會在綿延300公尺的銀杏林蔭大道舉辦熱鬧的「神宮外苑銀杏祭（神宮外苑いちょう祭り）」，多個小食和遊戲攤檔會紛紛列陣，歡迎前來欣賞銀杏景色的遊人。雖然今年的活動由於疫情仍未止息而被逼取消，不過仍有很多日本人為今年秋天的「銀杏並木」拍下最美一刻，除了東京之外，還有今件飽受天災影響的熊本縣等九州地區，讓身在香港的我們也可透過屏幕欣賞「日本限定」的秋季景色！👇👇按下圖跟著日本人遊走絕美金黃銀杏大道👇👇

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同場加映：東京迪士尼樂園13個隱藏秘密！

日本節目《教えてもらう前と後》早前在東京迪士尼樂園訪問了100位「迪士尼迷」，收集只有資深Fans才知道的小秘密，其中有很多都是隱藏在魔鬼細節之中，讓人不禁感嘆：「無論去多少次都能有新的發現！」就好像柱子上的皇冠裝飾看似平平無奇，但原來只要調整好角度，就能拍出以下的照片！

（《教えてもらう前と後》截圖）

無論有沒有去過東京迪士尼，以下這些東京迪士尼樂園的隱藏小秘密你一定要知，未來有機會入園時不妨細心留意一下吧！👇👇👇按下圖揭開「夢之國」的秘密👇👇👇

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