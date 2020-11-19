土合站｜日本最恐怖無人站變景點！挑戰462級地獄階梯尋文青Cafe

曾被日本網民票選為「最恐怖車站」的「JP土合站」，由於地理位置偏僻，加上每日的鐵路班次疏落，人煙罕至，令它成為日本其中一個著名的神秘無人車站，吸引不少熱愛探險的遊人前往窺探究竟，更誕生不少讓人毛骨悚然的靈異故事。但是，這個無人車站最近決定在「疫」境下尋求新出路，務求令「無人車站」變成人人都想參觀的人氣景點？

被譽為「日本最恐怖車站」的JR土合站位於群馬縣，深入地底70米的地下月台長年吸引很多探險迷和鐵路迷前往朝聖。不過，身為當地的知名車站，卻無法產生更大的旅遊收益？原來是因為附近實在太少觀光設施，令很多遊客沒有意欲走出車站月台以外的地方，一般只下車拍張照後，就會沿車離開。

（日本電視台新聞截圖）

最近，東日本JR決定活化土合車站的設施，與Startup企業VILLAGE INC共同策劃全新的「DOAI VILLAGE」Glamping營地，並已於11月14日開幕，希望在疫情下吸引不想到人多擠逼景點的旅客，在無人車站邊嘆美食，一邊欣賞大自然四季景色！日本電視台的攝製隊更親身前往採訪，除了可以Glamping之外，原來還隱藏著一間人氣文青咖啡店？👇👇

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從東京站出發的話，乘搭上越新幹線前往越後湯沢站，轉乘上越線就會到達土合車站，而下車的地方正好是地下月台，也就是說，如果想前往咖啡店的話，就必先完成462級樓梯的挑戰！

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同場加映：日本12個迷信都市傳說

自小長輩就告訴我們，吃飯時筷子不能垂直插入飯中，因為這個動作就像把一炷香插入香爐中，被視為不吉利的象徵。日本的文化發展同樣源遠流長，所以民間都有很多流傳已久的坊間小迷信。例如三人拍照不可站中間、吹哨子會引賊人等，這些聽起來似乎莫名其妙，但其實很多都「有得解」？

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