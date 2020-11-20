聖誕好去處2020｜愉景新城/糖廠街/大角嘴　3個免費入場聖誕市集

聖誕好去處2020｜每年聖誕怎會少得聖誕市集，D Park、大角嘴、太古坊糖廠街都會舉辦聖誕市集，各有特色，而且美食多多，即刻睇睇本年三個聖誕市集推薦！

【1】D‧PARK愉景新城——台灣夜市小食

D‧PARK就將香港人喜愛旅行地點之一台灣搬到商場之中，展出超過一百米長的天燈海、十分車站、霓虹打卡牆，更有大家最愛的夜市小食，超過14間台式特色小吃攤，提供近百款台灣夜市地道小食，例如大腸包小腸、芋泥吐司、Bagel、地瓜球、蚵仔麵線等，大家可以一解旅行癮！

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有台式大腸包小腸！每次去台灣必吃啊！

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台灣文創嚐味之旅 地址：D・PARK愉景新城 L1

【2】大角嘴利奧坊——本地手作店大集合！

大角咀利奧坊即日起，每個星期六及日都會聯同Afternoon Market午後市集舉辦本地手作市集，12月則為各種聖誕主題市集，同樣賣本地手作產品如蠟燭、布袋等！另外更有2D打卡位！聖誕市集日期為12月5日至20日（逢星期六日）及12月25至27日。

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大角嘴利奧坊 地址：大角咀利得街11號1樓

【3】太古坊——咖啡主題糖廠街市集

每年的11月開始，太古坊都會舉辦糖廠街市集，遇上11月12月的咖啡節，場内會有咖啡主題攤檔，不少著名咖啡店都會進駐，大熱咖啡店Blue Bottle都會有Pop Up Store！除了咖啡也有美食，本年大熱的NOMAD Burger也會擺一個月的檔！

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糖廠街市集咖啡節2020 地址：鰂魚涌太古坊一座One Taikoo Place地下 日期：即日起至11月27日、12月1至18日（公眾假期除外）

另外原本愉景灣、赤柱廣場都會在11月尾至12月頭舉辦聖誕市集，不過因應疫情而取消。本文資訊為發稿日資訊，大家如果想去以上市集，要記得留意會否有疫情特別安排！

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【1】JW Marriott Flint Grill& Bar——燭光下歎威靈頓牛

Flint Grill & Bar的環境放置不少柔和的燭光，感覺十分浪漫。今個聖誕會有聖誕節及除夕套餐，多數為烤製美食，例如括伯爵茶烤火雞胸、威靈頓牛柳、波士頓龍蝦意大利麵等。

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