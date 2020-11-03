位於日出康城The LOHAS的首個大型新鮮生活概念超市「FRESH新鮮生活」（下稱FRESH）是結合街市及超市的概念店，生活所需的食物和日用品一應俱全，為當區及將軍澳區居民提供多個搵食選擇。《香港01》飲食記者再次到訪，爲大家精選最新抵買產品！ *價格以零售商最終決定爲準*

日出康城The LOHAS開張三個月，日前更有英皇戲院進駐，康城居民生活就可以更方便啦！FRESH新鮮生活開張時人頭湧湧，當時已經有介紹過不少抵買好物！這次記者再次到訪，爲大家精選最新的抵買產品，發現最近大熱的蘭王雞蛋都有得買，而且竟然靜悄悄推出破天荒優惠！

FRESH新鮮生活日出康城店。

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FRESH新鮮生活 地址：新界將軍澳康城路一號The Lohas康城2樓201-201A號舖 營業時間：每日 09:00-23:00

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