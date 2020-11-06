生日蛋糕網店｜現在不少人買生日蛋糕時都會選擇支持小店，《香港01》飲食記者就爲大家精選5間打卡able的蛋糕網店，不是流心就是爆餡，雖然很邪惡，但又好吃拍片影相又夠靚！

【1】@hemma.hk——大熱巴斯克蛋糕

未聽過hemma，都總聽過artista perfectto吧！位於銅鑼灣的artista perfectto是人氣cafe，而店内的巴斯克芝士蛋糕，正是小店hemma.hk的出品！金黃的焦香外層，裏面是幼滑的半熟芝士蛋糕，十分吸引！

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【2】@tiffanyscommunitybakery——流心千層

千層蛋糕十分流行，不過做流心千層蛋糕的就比較少。當中要數Tiffany's Community Bakery最爲著名。小店有多款千層蛋糕可以選擇，更可以買單件切件蛋糕，無需要每次都買一大個。也無需等開團，只要在網上填Form落單即可。

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【3】@the.mochiffon.cake——爆餡戚風蛋糕

濕潤的戚風蛋糕中夾入煙靭麻糬及其他配料，製作出爆餡戚風蛋糕、卷蛋等蛋糕款式，標榜選用日本頂級麵粉及日本忌廉，而且無添加劑、防腐劑！如想訂購件裝，大家需要留意時間，因爲每個月只有兩團，大家要Keep住留意IG公佈。

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【4】@hills.bakery——澎湃奶蓋爆漿

主打超厚奶蓋的Hills Bakery，只要向上拆掉包裝的膠紙，奶蓋就會向瀑布一樣流下，超震撼！不過留意，蛋糕需一星期前訂購，而且暫時只可葵芳地鐵站交收。

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【5】@macartnie.bakery——爆餡泡芙

剛才介紹的都是蛋糕類，這次介紹的是爆餡的泡芙！Macartnie Bakery除了做生日蛋糕，也有售散水餅、百日宴或婚禮的小甜品，其中一個熱賣產品就是爆漿泡芙，還要加上珍珠，真是邪惡到不行！

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@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

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