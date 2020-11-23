曾到日本旅遊的你一定試過，在偌大複雜的地下鐵線路之間迷失方向。別說是我們這些外國旅客，其實就連很多日本當地人都搞不清，自己要轉乘的月台究竟在哪裡？明明標誌上寫著線路指示，但卻永遠找不到目的地？近日，日本Twitter瘋傳一張東京Metro地鐵的出口圖片，原來上面暗藏著很多人都不知道的超有用資訊！

（Twitter@mm_fashiongram）

日本網民momo（Twitter@mm_fashiongram）早前發帖文指，東京Metro地下鐵出入口的指示牌上，原來藏著「知道後就會覺得很方便」的貼心設計！仔細留意會發現，東京Metro地下鐵每個出入口上的路線標誌排序其實全部都不一樣，當中代表的意思原來有很多日本人從來都沒有發現！有網民甚至留言表示：「在東京住了20年以上，這件事還是第一次知道！」究竟這些標誌背後有甚麼秘密？

👇👇即按下圖看5個你不知道的東京鐵路冷知識👇👇

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同場加映：日本9個景點鳥瞰圖暗藏玄機？

不知大家去東京途經日本橋時，有沒有發現哪裡有很多西洋風的建築物？除了《半澤直樹》裡曾經出現的日本橋三井本館之外，還有悠久歷史的日本銀行本店舊館，從上空俯視會更看出一個與銀行有關的字！

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