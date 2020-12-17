【高雄】盤點7間鹽埕區舊居改建餐廳　80年日式Cafe、廢墟酒吧…

撰文：VOGUE Taiwan
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近年來大家到高雄已經開始將行程轉移到漢神巨蛋，但是非常有人文情調的「鹽埕區」其實也有許多好地方可以探索，現在的鹽埕區有點像是台北的大稻埕，過去曾因為港都舶來品的需求，繁榮一時，卻在短短10年內沒落，但有許多非常有想法的在地人決定要改變這個劣勢，翻轉鹽埕區，讓許多留下歲月痕跡的建築改建成咖啡廳、餐廳，甚至是民宿，希望可以透過一己之力活化在地，以下就幫大家盤點7間鹽埕區老宅，如果連假沒計畫不妨可以排進踩點行程；如果你剛好是老宅控，這一篇絕對不能錯過！
點擊大圖睇睇7間由舊居改建而成的高雄文青餐廳！▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill哪玩／民宿、餐廳、咖啡廳都留下歲月流動的痕跡！高雄鹽埕區7間人氣老宅店家盤點】