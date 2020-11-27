檸檬切開點保存先唔乾？點切易擠汁？日本節目6個必學食檸檬秘訣

在日常生活之中，我們有很多機會會用上檸檬來製作各式各樣的料理和飲品。不過，原來我們平時處理檸檬的方法並非最好？切開後容易變得乾燥的檸檬，又有甚麼方法可以令它保持新鮮濕潤？即拉落下文看解答！

日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと》近日請來檸檬專家鈴木慶洋，為大家解構如何「食檸檬」食得更滋味！

（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

鈴木慶洋本身非常愛喝「檸檬梳打酒（レモンサワー）」，並得知這是日本居酒屋的獨有文化之一後，慢慢開始對檸檬產生濃厚興趣。他自稱是一年可以食800個檸檬的「檸檬武士」，更被盛產檸檬的廣島縣尾道市任命為推廣大使，擁有豐富的檸檬知識！

鈴木在節目上解構我們平時切檸檬的方法原來並非最好，教你一招擠出最多檸檬汁！另外，檸檬切開後容易變得乾燥，保存時有甚麼方法可以令它保持新鮮濕潤？

即按下圖看6個你不知道的「食檸檬」秘訣！

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