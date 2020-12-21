【Staycation熱潮】幾乎整個2020年都受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，熱愛旅遊的港人無法外出旅行，被迫留在香港。另一方面，旅遊業亦大受影響，於是本地各大酒店紛紛變陣，推出本地度假食住套票吸客，隨即掀起Staycation熱潮。不過不少酒店員工都有微言，抱怨部分住客的態度過分，更出現不少爭議，以下就帶大家回顧一下當中引起熱議的8大事件！

超過30人在酒店房間裡開Party，更全部除下口罩，引來一眾網民炮轟。（連登討論區圖片）

Staycation這個字可算是2020年的熱門關鍵字之一，連不少頂級奢華酒店都大劈價，當然吸引大批港人book房歎返晚。不過有部分人不自律，違反酒店規定，最近有網民踢爆有港女使用房間內的熱水壺打邊爐，亦有逾30人在房間內聚集開Party，更全部除下口罩，引來網民炮轟無視限聚令之餘更有機會集體感染新冠肺炎。按圖即睇轟動一時的8件Staycation爭議事件🙄👇👇

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

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