踏入冬季，天氣漸漸變得寒冷起來，不少人都會喜歡買材料回家打邊爐取暖。打邊爐其中一樣最受歡迎的材料就是豆腐，但是你有發現，每次想用筷子夾起豆腐時，往往都會一夾就爛？原來這與切豆腐的方法有關，看看日本網民如何用一招解決問題！

（日本電視台《スッキリ》截圖）

有人說夾豆腐是練成筷子功的必經之路，但是你有沒有想過，其實只是大家一直用錯方法切豆腐？早前，Twitter曾經瘋傳一張「正確的切豆腐方法」圖解引起網民關注，而日本電視台的新聞節目亦有談及，發現豆腐難夾其實只是因為切法不對，只要轉個方式，就可以輕鬆用筷子夾起豆腐！

+ 2 + 2 + 2

除了切豆腐之外，日本網民不時都會發現一些「知道了會令你在定下廚更輕鬆」的貼士，例如不少人都會買材料在家自製Pancake，原來在混合班戟材料時，只要放對順序就能讓班戟變得更鬆軟！👇👇即按下圖👇👇

+ 8 + 8 + 8

想知道更多日本最新消息、文化、東京最潮最新資訊及綜藝娛樂等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：檸檬切開點保存先唔乾？

在日常生活之中，我們有很多機會會用上檸檬來製作各式各樣的料理和飲品。不過，原來我們平時處理檸檬的方法並非最好？切開後容易變得乾燥的檸檬，又有甚麼方法可以令它保持新鮮濕潤？即按下圖看你不知道的「食檸檬」秘訣！

+ 3 + 3 + 3

點切檸檬更易擠汁？全文：檸檬切開點保存先唔乾？點切易擠汁？日本節目6個必學食檸檬秘訣