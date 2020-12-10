日本紅葉盛開的時間，會根據各個地方的氣候而有所不同。11月下旬至12月上旬，正是關東及關西地區觀賞紅葉的最佳時期，雖然今年受新冠肺炎疫情影響，身處香港的我們未能親身感受漫天楓紅的震撼美景，不如就透過日本網民的鏡頭，遙距進行另類的「紅葉狩」吧！

（aymi0000ii@Instagram）

「紅葉狩」是日本人在秋冬季節的獨特文化，意即「賞紅葉」。「狩」有捕獲、採收的意思，代表人們為了尋求美麗的自然花草景色而四處尋覓。最近，日本網民紛紛在Twitter分享紅葉的絕美景致，其中包括很多香港人熟悉的地方，例如東京新宿御苑、上野恩賜公園及京都清水寺等人氣賞楓聖地。遊走北陸地區的話，除了金澤兼六園之外，還有賞楓秘景「太陽丘水杉並木道」等！👇👇即按下圖感受被紅葉包圍的感覺！👇👇

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同場加映：日本節目竟發現「天災絕緣地」？

日本向來是個天災頻繁的國度，去旅行時除了要為行程做足準備，還要注意地震、颱風、暴雪、豪雨甚至是火山爆發的消息，而當地人為避免天災對民生經濟造成嚴重影響，防災工作一直不得不做足萬全準備。面對著無情的災害，有人會問難道日本這麼大，就沒有一個地方是安全的？近日，有日本節目調查發現，原來真的有一個與天災絕緣的地方！

👇👇即按下圖看節目調查內容！👇👇

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節目特派人員更親自到訪當地查證，即看全文：日本發現「天災絕緣地」！32年地震颱風全倖免、新冠肺炎零確診？