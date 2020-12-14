日本人慣性排外唔歡迎遊客？網友：歧視就像「忍者」般悄然無聲

知名運動鞋品牌「Nike」最近在日本發布一則廣告，因為觸及日本的種族歧視問題，遭網友揚言抵制。然而其實有不少YouTuber、網友認為，日本社會中的歧視問題相當明顯。有網友到日本出遊時，以簡單英文詢問店員，卻慘遭無視。也有定居日本的外國人認為，日本是同質性很高的國家，只要有不同的行為表現，就會被其他人排斥。

「Nike Japan」在11月28日發布他們針對日本市場最新的廣告。影片中陸續出現中國籍、韓國籍以及黑人等少男少女，說明他們在日常、校園中，遭到周圍日本人的歧視、霸凌。最後他們穿上Nike球鞋，在運動場上活躍後，才終於獲得認可，展現出自信的微笑。此廣告引發日本網友不滿，認為是在醜化日本，將予以抵制。

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許多台灣網友認為，日本社會確實存在歧視問題，有人在「台灣連登」批踢踢實業坊發起「日本人到底有多排外？」的討論，按圖即睇：

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