大阪近郊一日遊︳犬鳴山、臨空公園…11個勁易Plan即日來回景點！

LIVEJAPAN彙整了從大阪市內出發，可欣賞到豐富自然景觀及體驗到日本文化的一日遊景點！將會分別介紹這些即使是當天來回也能充分享受到旅行感受的景點喔。總共囊括了位在大阪府的10處觀光地及1個鄰近大阪的和歌山縣景點，從著名的觀光勝地到隱藏版名勝應有盡有，大家可千萬不能錯過此篇文章！

1. 好吃好好玩的綠意主題公園「Harvest Hill」

「Harvest Hill（ハーベストの丘）」是一座位在廣闊大地上的農業公園。一年四季百花齊放，園內打造出了充滿綠意的大自然環境。

主打親近大自然的此公園，大家可透過像是擠牛乳、騎馬、餵食綿羊・水豚・兔子等體驗活動來近距離接觸到可愛的動物們。再加上大型遊具也很充實完善，例如可暢玩滑草、騎乘趣味腳踏車或戶外空中探索設施等遊樂設備來活動身體！

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除此之外，園內還有舉辦摘菜收穫體驗、親自製作冰淇淋・麵包及美食體驗等豐富多彩的活動。大家可從泉北高速鐵道「泉之丘站」（泉ヶ丘駅）巴士總站的6號乘車處，搭乘開往「Harvest Hill」（南海路線巴士）方向的車輛，約20分鐘即可到達此公園唷！

為防止疫情擴散，不但在園內的各個地方進行消毒外，還設置了阻絕飛沫傳染用的透明窗簾等各項措施。另外，在室內・室外人潮密集的地方，會要求所有人員皆須配戴口罩。大家可安心來園遊玩！

堺市・綠之博物館Harvest Hill（堺・緑のミュージアム ハーベストの丘） 地址︰大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺2405-1 營業時間：10：00～17：00 ※入場最終受理時間為各項設施結束營業的前一小時。 費用：成人1,000日圓、學生(國中生・高中生・大學生・專門學校・短期大學)・65歳以上700日圓、孩童(4歳以上)600日圓、幼兒(3歳以下)免費（皆為含稅價） 公休日：（2020年休園日）12月～2月的毎週三

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2. 雪白沙灘與青翠松木交相輝映的「二色之濱公園」海濱公園

因可享受到海邊戶外活動，而每年吸引100萬人造訪的熱門景點「二色之濱公園」（二色の浜公園），位於從距離海岸最近的南海本線「二色濱站」車站起，往西步行約10分鐘的地點。

公園內，規劃了可代表大阪的海水浴場及BBQ設施、趕海拾貝場、運動設施等區域。因海岸沙灘的白色及松樹的綠色兩種顏色，成為了「二色之濱」此地名的由來。

被評選為「想留存至21世紀的日本白砂青松100選」（21世紀に引き継ぎたい日本の白砂青松100選）其中之一的海灘全景及充滿綠意的公園，從日出到日落的各種景緻，風景如畫、美不勝收！放晴的時候，還可從海灘上眺望到關西國際機場、淡路島、明石海峽大橋及六甲山山脈等景色，是個很適合全家大小或是三五好友一同出遊的好去處。

2020年為防止新型冠狀肺炎病毒感染擴大，所以暫停開放海水浴場，但是遊客可以在海濱綠地區域的付費設施內，享受BBQ燒烤活動的樂趣（禁止自帶食材設備在園內其他地區BBQ）。利用之前須事先上網預約，也可一起預訂食材，每人費用約為2,000（含稅）日圓，人數達2人起就可利用此設施。但為預防疫情擴散，所以會限制參加的人數，以避免群聚造成密集的情況發生。

另外，為加強防疫對策，不但會要求來園顧客須配戴口罩、落實勤洗手及咳嗽禮節、避免群聚密集及近距離接觸情況發生等措施之外，同時也會呼籲大家登錄大阪府的新冠肺炎追蹤系統以利掌控疫情。

二色之濱公園（二色の浜公園） 地址︰大阪府貝塚市澤859−1 營業時間：9:00～17：00 費用：免費入園（使用BBQ・各運動施設・海上運動等設備時，需另行付費） 公休日：12月29日～1月3日 禁止事項：2020年禁止自帶食材設備進行BBQ燒烤活動、並請自我約束玩水及海灘活動。此外，也禁止使用滑板類用品、音樂開太大聲、空拍機攝影、使用無線電遙控設備及損壞花草樹木等行為。

3. 因溫泉、登山健行而深受大家喜愛的秘境山林「犬鳴山」

「犬鳴山」是在1300多年前，由役行者所開創的修驗道宗教聖地。至今也仍聚集了許多來自日本全國，朝聖此地進行瀑布修行等體驗的修煉者。此山林內坐落著真言宗犬鳴派的總寺院「七寶瀧寺」，寺內供奉著能實現願望的守護神・俱利伽羅大龍不動明王本尊。

犬鳴山是在1300多年前，由役行者所開創的修驗道宗教聖地。（IG@weifen22）

此外，山林內有許多座大大小小的瀑布，山間溪流的神祕景色，美到令人嘆為觀止。

除此之外，還有犬鳴山溫泉鄉，因是距離關西國際機場最近的溫泉地，所以非常受到大家的喜愛。匯聚了許多可享受到岩石溫泉或露天溫泉等也有提供日歸型方案的溫泉旅宿。

從南海本線「泉佐野站」起，搭乘南海Wing巴士南部（開往犬鳴山方面），到「犬鳴山巴士站」下車，即可到達步道入口處。推薦可挑戰看看來回約需花費5小時的登山路線，欣賞沿途的美景！

犬鳴山（犬鳴山） 地址︰大阪府泉佐野市大木 泉佐野市觀光協會電話開放時間︰8:45～17:15、週六・週日・國定假日及年末年初公休 自由散策

4. 具有極高藝術價值庭園及古城的「岸和田城」

代表岸和田市的地標「岸和田城」。雖說確切的建造時間及人物尚未得知，但在戰國時代末期（16世紀中期），城主是當時統治泉州地區的松浦氏。

佔地內的庭園被指定為國家名勝，而古城遺跡則是被指定為大阪府的史跡，其歷史價值得到了認可。庭園是由造庭家・重森三玲以諸葛孔明的八陣法為設計主題所創造完成。

另外，到了「彩車祭（だんじり祭り）」（秋天祭典）時，彩車（日本祭禮時，敬奉給上天的山車）會在岸和田城附近巡行。不只是白天的古城風景，夜晚點燈後的天守閣也非常值得欣賞唷！

岸和田城（岸和田城） 地址︰大阪府岸和田市岸城町９−１ 營業時間：10:00～17:00（最終入場時間為16:00） ※祭典期間的指定日延長到20:30（最終入場時間為20:00） 天守閣入場費：成人含稅300日圓、國中生以下免費 公休日：週一（遇國定假日・休假日及舉辦祭典期間會照常開放）、年末年初（12月29日～1月3日）、 展示品替換期間

5. 於「岸和田彩車會館」親身感受傳統彩車祭的魅力！

能盡情享受到岸和田彩車祭魅力的景點就是「岸和田彩車會館」（岸和田だんじり会館）。

岸和田彩車祭始於江戶時代中期，是延續了300年傳統的祭典活動。（IG@show_channel_hiroshima）

岸和田彩車祭始於江戶時代中期，是延續了300年傳統的祭典活動。至今仍於每年入秋之時（9・10月）舉行，最多吸引了多達60萬來自日本全國的遊客造訪觀賞。此外，據說此祭典是源於為了祈願五穀豐收及瘟疫退散所舉行的祭祀儀式。

館內重現了懷舊的城鎮街景，展示著最古老的彩車實物、傳統法被服、古文獻等珍貴物件。另外，除了可實際體驗到站在彩車屋頂上「大工方（負責指揮發號施令）」的任務及敲打太鼓之外，還可透過影片資料，學習到許多祭典的相關內容。

此會館就位在從南海電氣鐵道・南海線「蛸地藏站」起步行7分鐘的地點。若想親身感受日本文化或祭典的話，請務必前往實際體驗看看。

為配合防疫政策，煩請大家協助使用酒精消毒手指及配戴口罩。另外，「打擊樂器體驗專區」暫停利用。

岸和田彩車會館（岸和田だんじり会館） 地址︰大阪府岸和田市本町11−23 營業時間：10：00～17：00（最晚入館時間到16：00為止） 票價：成人600日圓 孩童（小學生・國中生） 300日圓（皆為含稅價） 公休日：週一（遇國定假日、祭典期間中會照常開館）、年末年初（12月29日～1月3日）

點擊大圖睇睇另外5個大阪近郊景點▼▼▼

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這次介紹了從大阪市內出發的11個一日遊景點。大家有找到想探訪看看的景點了嗎？囊括了可瞭解到日本文化、活動筋骨或是享受大自然風光等包羅萬象的景點，大家可依當時的心情喜好選擇適合自己的地方！

只是，考量到新型肺炎病毒傳播的可能，即使是日歸輕旅行，也希望大家都能多謹慎留心的移動出遊喔。外出時，請注重個人衛生與遵守各項禮節、規定！

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