在新冠肺炎疫情影響下，暫時無法外出旅遊，相信你我留家時間都比往年多。加上臨近年末，不如就趁這個機會進行家居大掃除！近日，有日本節目請來打掃達人教路，原來只要懂得運用身邊的小物，看似步驟繁複的的大掃除也能瞬間變得事倍功半！

又到年末，不少日本家庭都會開始進行家居大掃除。日本晨間節目《グッとラック! 》最近找來專門負責上門清潔家居的達人，就著浴室、窗戶玻璃和廚房等家居打掃難題，介紹了三款懶人必知的「打掃神器」！不要以為達人介紹的都是普通人難以入手的專業用具，其實全部都是輕易就能入手的小道具，讓你知道只要用得其所，也能發揮它們的最大功能！

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同場加映：日本Daiso人氣4大商品

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反覆，第四波疫情來勢洶洶，加上最近政府宣佈重推公務員在家工作，相信大家又要開始做好「足不出戶」的準備。同樣，日本的新冠肺炎疫情同樣不穩定，在家工作成為日本打工仔的「新生活模式」其中一環。有見及此，最近有日本電視台找來Daiso員工，為大家介紹Home Office必備的人氣商品！

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