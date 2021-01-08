【理塘】四川美少年丁真鄉下成旅遊熱點！推薦6間甘孜超靚民宿

康巴漢子丁真純真的笑顏俘獲了一班女生的心。前幾天，丁真首次以旅遊大使的身份拍攝了一支宣傳家鄉理塘的視頻。MISS看了好幾遍，被片中的美景深深吸引，不禁嚮往那無拘無束的生活。

影片中，丁真騎著小馬在四川甘孜理塘縣的草原上馳騁，他說，我的家鄉有雪山、草原、冰川、寺廟和白塔。

這裡有，中國最美六大草原之一的毛埡大草原，草原上立著的百搭，據說是文成公主進藏時所建。四川雪山的最後秘境——格聶雪山。還有克麥隆山，是格聶群山中最奇險的一座，因山巔陡峭，連冰雪也無法堆積。

靚人靚景，加埋「外面的世界很大，但我還是最愛我的家鄉」一句成功打動人心！按圖即睇丁真為理塘旅遊拍攝的宣傳片《丁真的世界》：

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隨即，甘孜旅遊發布門票全免政策。同時發布當地酒店5折和機票最低1折起的消息，這下我做不住了。實際上，甘孜州大得很，我們熟悉的稻城亞丁、貢嘎山、色達、海螺溝等等都在甘孜州。當地不乏環境好的美宿，價格都在千元之內。

我準備進藏了，哦不，去四川了。

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世界海拔最高的城市

丁真的家鄉理塘是世界上海拔最高的城市之一，比西藏拉薩還高出500米。倉央嘉措曾寫下，「白鶴啊，請借我一雙翅膀，我不會遠走高飛，只到理塘轉轉便回。」句中的理塘就是理塘縣了。

每年七八月，理塘會舉辦藏地規模最大的賽馬節。節日期間，康巴漢子們在草原馳騁，還有搭帳篷、穿藏裝、唱山歌等活動，每年都會吸引遊客前來。對於藏族人來說，除了雪山，理塘就是高原的世外秘境。

隱於自然山間的美宿

好多人擔心甘孜州住宿條件不過關，而遲遲沒有開啟旅程。MISS特意挑選了幾家當地優質的美宿，它們大多隱於自然山間，或自帶天然熱湯，你值得停留幾天。（民宿價錢單位為人民幣）

按圖即睇6間甘孜州超靚民宿！每一間都很適合打卡影靚相▼（收費以人民幣為單位）

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素人突然走紅並不奇怪，很多人走紅後流量迅速變現之後消失。然而，丁真紅了卻有不一樣的意義。四川甘孜州始終在大力宣傳旅遊，源於當地最主要的收入來自住宿和餐飲行業。

早在丁真火之前，甘孜州已經推出了門票全免的政策。今年夏季，甘孜州還舉辦了草原維密秀，選出十位康巴漢子作為「噱頭」吸引遊客，壓根沒人知道這回事。希望丁真效應能維持久一些，他的家鄉已經被大家注意了。

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