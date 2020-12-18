日本近日受強烈寒流吹襲，多地錄得破紀錄大雪。尤其以新潟、群馬縣山邊地區情況最為嚴重，積雪高達兩米，12月16日，破紀錄大雪更導致新潟公路上超過1,000輛汽車被逼滯留公路上無法動彈，有被困車主更在Twitter上直擊全過程！

群馬縣錄得有紀錄以來最多降雪紀錄（TBS NEWS@YouTube）

這位日本網民自稱IND（Twitter@8960_IND），他在12月16日駕車途經新潟公路，約晚上7時開始，前方車輛己經開始完全無法動彈，其他車輛的司機紛紛下車視察路面情況，惟一下車已發現路邊積雪已經深及小腿，前方車龍更是不見盡頭。

在等待救援期間，IND在Twitter直擊自己被困公路的實況，又開直播與網民閒聊，表示車上有杯麵可以充飢；另外他又接訪不同的媒體訪問，表示自己終於可以「上電視」，心情似乎尚算輕鬆。從他分享的照片可見，車窗前的景色除了積雪愈來愈厚，可說是完全沒有分別呢……👇👇按下圖看IND分享的照片！👇👇

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據日本媒體報導，政府已緊急調派自衛隊前往救災，除了汽油之外，還有糧食及禦寒用品等，不過很多網民最擔心的問題卻是：「想去廁所時要怎麼辦啊？」👇👇即睇車主點樣答？👇👇

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不過，直至12月18日中午1時，根據車主直播片段中可見，當地雖然已經停雪，但車龍仍然毫無動靜。被困逾42小時的他，指現時汽車仍有四分之三的汽油；食物有自衛隊提供的乾糧；健康方面，不時會下車散步所以也沒有大問題！希望車主早日到達目的地！

車主直播畫面（8960IND@Twitter）

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