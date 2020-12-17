香港天文台今天（17日）發出寒冷天氣警告，預計未來數天的氣溫進一步下降，周末最低氣溫只有14及13度。在寒冷天氣之下，看來又是羽絨出動的好機會！不過一旦出門時弄髒，在疫情之下又不想將羽絨拿到市面上的洗衣店處理？其實只要用對方法，在家也能自己動手洗羽絨！

（編集部アールニジュウゴ@YouTube）

日本的冬天比香港更加寒冷，氣溫隨時低至只有零下數度，因此保暖舒適的羽絨可謂日本人的冬季必備Item！因此，有不少日本家務達人都會教大家如何用正確方法清洗羽絨，要有清水、中性清潔劑及洗衣機，就能簡單學會「洗羽絨8步曲」！比起到洗衣店乾洗，在家用洗衣機也能將羽絨洗得乾乾淨淨，甚至延長羽絨的壽命！

👇👇在動手之前，必看以下5大注意位！👇👇

👇👇準備好，就可以開始「洗羽絨8步曲」👇👇

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同場加映：打邊爐豆腐為何一夾就爛？

踏入冬季，天氣漸漸變得寒冷起來，不少人都會喜歡買材料回家打邊爐取暖。打邊爐其中一樣最受歡迎的材料就是豆腐，但是你有發現，每次想用筷子夾起豆腐時，往往都會一夾就爛？原來這與切豆腐的方法有關，看看日本網民如何用一招解決問題！

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