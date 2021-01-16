【奧地利】維也納交通攻略！地鐵票價、慳錢遊貼士一文全收錄

維也納交通就如其他歐洲的交通一樣非常多種，推出的套票也五花八門，不像台灣可以用一張悠遊卡暢行無阻，到底該買單程票還是一日票，又該不該搭配景點買城市卡？怎麼樣買最划算？這篇就來帶大家認識為奧地利維也納的市區交通，如何精打細算，選擇最適合自己的票種，並偷偷告訴大家一個超省錢的秘密武器！

維也納市區主要的大眾運輸交通工具有：「地鐵U-Bahn」、「近郊鐵路Schnellbahn/S-Bahn」、「輕軌Strassenbahn」、「巴士Autobus」，而要在維也納市區規劃路線非常簡單！非常簡單！非常簡單！只要有Google Map就一切搞定了！

維也納有不同的交通工具選擇，更有提供1日票及Vienna Pass等多種車票優惠！按圖了解邊款票最抵買！▼

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省錢秘密武器：免費腳踏車City Bike

重頭戲來了，大家應該也有發現，維也納的交通實在是「非常貴」，票價甚至超越不少西歐國家，更不用說是從鄰近的東歐玩過來的朋友，一定覺得吃不消，但不用擔心，維也納市區有個超貼心的設施，並且是不分國籍都可以使用的「City Bike」！！！

想下馬觀花欣賞維也納美景？City Bike及Lime是好選擇！（按圖了解詳請）▼

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以上就是小編為大家整理介紹的奧地利維也納交通完全攻略！維也納市區雖然相較於其他中歐國家大了一些，但便利的大眾運輸工具，讓遊客們可以在市區暢行無阻！馬上就準備下一次的旅行，來感受音樂之都維也納的魅力吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「奧地利維也納交通｜市區地鐵、輕軌、公車票價票種，含套票＋省錢方案推薦！」】