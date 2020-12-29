日本保險公司「住友生命」每年都會舉辦「創作四字熟語（成語）大賽」，每年都有很多充滿創意又能反映社會現象的作品脫穎而出。今年也不例外，比賽已經步入第31個年頭，在今年的參賽作品之中，同樣能夠窺探出這一年的日本社會，甚至是全世界到底正在發生甚麼事。

2020年，醫護人員奮力對抗新型冠狀病毒的姿態，令人印象深刻。（《監察醫朝顏》劇照）

今屆「創作四字熟語（成語）大賽」的得獎名單已經在12月22日公布，40個入圍作品之中僅有1個作品獲封「最優秀賞（大獎）」，9個作品獲頒「優秀賞（優異獎）」。當中，由新冠肺炎衍生出的社會現象成為最多參賽者使用的題材，例如奪得最優秀賞的「醫師奮診」，代表醫護人員在疫情下奮力對抗病毒；「全面口覆」就是象徵街上人人戴口罩抗疫。不過令人最意外的是，9個「優秀賞」成語中竟有一個是與香港有關？

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同場加映：2020年20句話秒得罪日本人

日本「一般社団法人21世紀学び研究所」早前在社交媒體上訪問1,000名日本市民，請他們分享一句不想在2021年再次聽到的「禁語」。經過統計之後，最後主辦單位選出20句成為《日本流行禁句大賞》的候選名單，讓公眾投票選出哪一句是最令人討厭、最不應該講的說話。

👇👇即按下圖看日本人2020年最討厭的20句說話👇👇

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「為甚麼不看《鬼滅之刃》」都有錯？即看全文：新冠肺炎只是感冒？為何不看鬼滅之刃？2020年20句話秒得罪日本人