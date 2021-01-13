踏入2021年，香港各大酒店繼續推出不同的Staycation優惠，《香港01》旅遊頻道記者整理了19間酒店食住套票，包括半島酒店、文華東方酒店、JW萬豪酒店、W酒店、Ritz Carlton、四季酒店、The St. Regis、Conrad、Grand Hyatt、尖沙咀凱悅、Eaton、Cordis、萬麗海景酒店、Marco Polo、都會海逸酒店、朗廷酒店、海洋公園萬豪酒店、港島太平洋酒店及城景國際，最平人均$250就住到！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】半島酒店 —— 包4餐歎早午晚餐及下午茶

酒店推出超抵優惠，入住豪華客房或其他特選房型一晚即送露台餐廳雙人早餐、大堂茶座午餐套餐及於客房內享用晚餐套餐，退房當日更可獲贈大堂茶座外賣下午茶，退房時間亦可延遲至16:00！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【2】文華東方酒店 —— 包3餐歎米芝蓮晚餐

酒店推出18折激抵優惠，入住指定房型，包Café Causette雙人下午茶，以及Café Causette早餐套餐或快船廊自助早餐，同時亦可於客房內享用米芝蓮一星文華扒房及酒吧出品的三道菜晚餐。另外亦保證32小時住宿，可以玩個夠本！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【3】JW萬豪酒店 —— 震撼零房價

JW Marriott推出全新住宿優惠，入住一晚即可獲得與房價相等價值的餐飲消費回贈額，相等於零房價！餐飲消費回贈額適用於酒店內的餐廳、酒吧或客房用餐，例如JW咖啡室自助午餐、The Lounge下午茶等。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【4】W酒店 —— 零房價歎海景

酒店加推「DINE WHATEVER/WHENEVER」優惠，入住指定房型包雙人早餐，更可獲贈最高$2000餐飲消費額，適用於酒店內的所有餐廳，例如KITCHEN自助餐、星宴中餐廳等，另外亦送BLISS Spa $500水療消費額，可用於指定療程。餐廳和水療價值加埋超過房價，相當於$0房價，連套房都有這項優惠！

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【5】The St. Regis —— 包$1000餐飲回贈歎人氣下午茶

酒店的「24小時+住宿體驗」套票，入住豪華客房一晚可獲免費升級至高級豪華客房，更可獲延長住宿時間至24小時及以上。除了包兩杯Canto Mary無酒精雞尾酒外，更送$1000酒店消費額，可以歎一位難求的人氣下午茶！

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香港瑞吉酒店 地址：灣仔港灣徑1號 電話： 2138 6888

【6】Grand Hyatt —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【7】尖沙咀凱悅酒店 —— $1000餐飲回贈歎Hugo's法國菜

尖沙咀Hyatt推出「本地遊」食住套票，除了包雙人早餐之外，還可在4項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲消費回贈，適用於凱悅咖啡廳自助午餐、Hugo's法國菜、客房用餐等，另外更可提早入住及延遲退房。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【8】四季酒店 —— 包3道菜晚餐及氣泡酒

Four Seasons推出「優逸住宿」優惠，入住一晚包The Lounge三道菜晚餐，於客房內享用，或選擇$1000酒店消費劵，另外亦包雙人自助早餐。如果想食好啲，亦可以加錢升級歎米芝蓮三星食府龍景軒晚餐。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【9】Ritz Carlton —— 提早book定情人節套票

酒店推出情人節「520 I Love You」住宿優惠，入住豪華客房一晚即可免費升級至豪華維港海景客房，亦會包大堂酒廊雙人早餐。另外會送一個心形蛋糕、一束鮮花、一支375毫升香檳及泡泡浴。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【10】Conrad Hong Kong —— 送$700酒店消費額

港麗酒店推出Staycation套票優惠，入住豪華客房一晚即送客房餐務早餐兩份或雙人自助早餐，更可獲$700客房服務及酒店餐廳消費額，另外亦可提早在12:00登記入住。

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【11】萬麗海景酒店 —— $2歎自助午餐

凡預訂一晚住宿，只需加$2就可以歎萬里咖啡室lunch buffet，任食新鮮凍海鮮、刺身、慢煮牛柳、海南雞飯、水耕沙律菜等美食，同時包自助早餐。另外亦可以選擇用$1只加購自助早餐，或加$3於房間內歎四道菜雙人晚餐及翌日自助早餐。

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香港萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2802 8888

【12】Eaton HK —— 包Lunch Buffet

逸東酒店推出超抵快閃優惠，入住指定客房即可享用普慶餐廳雙人自助午餐，更可免費延遲退房至15:00，人均$500有找！

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逸東酒店 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【13】Cordis Hong Kong —— 送60分鐘按摩療程

康得思酒店推出寫意Staycation優惠，入住一晚即送The Place自助早餐，更可於「川」水療中心享用60分鐘按摩療程，夠晒歎！

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康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【14】海洋公園萬豪酒店 —— 會員超抵優惠

海洋公園Marriott推出會員超抵優惠，預訂「Prepay and Save With Restrictions」預付優惠，入住豪華客房一晚即包早餐。萬豪會員可免費登記，想享用咁抵的優惠就要趕快行動！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話：3555 1688

【15】Marco Polo —— 情人節、新年不加價

馬可孛羅酒店推出快閃優惠，入住一晚可獲免費升級至豪華海景客房，同時包雙人自助早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，亦可於房間內享用龍蝦松露主題晚餐。最正的是情人節、新年都是劃一價格，不用額外加錢慶祝！

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馬可孛羅酒店 地址： 尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

【16】都會海逸酒店 —— 異國情懷主題

酒店推出異國風情主題套房優惠，入住豪華海景套房可獲$900酒店餐廳消費額，適用於自助餐、日本餐廳等。套房共有6個主題，包括威尼斯、巴黎、哥本哈根、聖托里尼、紐約及維也納，非常適合打卡影靚相。

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都會海逸酒店 地址：紅磡都會道7號 電話：3160 6888

【17】朗廷酒店 —— 英倫風主題房打卡

Langham推出全新「漫遊倫敦」套票優惠，入住內園景高級客房可免費升級至豪華客房，包雙人早餐之餘更可在兩間英倫風主題房使用自助攝影服務，主題分別有倫敦公園和粉紅下午茶室，可以打卡打個夠！另外亦有送$800餐飲消費額的套票選擇，適用於自助餐The Food Gallery、下午茶、中菜廳唐閣等。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【18】港島太平洋酒店 —— 住一晚包自助午餐

酒店推出「午餐盛宴住宿優惠」，於星期五及星期六入住一晚即可於餐廳享用自助午餐，任食多款冰鎮海鮮、新鮮刺身、燒美國西泠、烤焗蜜糖火腿等，還有法式焦糖燉蛋、Häagen-Dazs雪糕等甜品。第二天早上亦可延後退房至15:00。

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港島太平洋酒店 地址：西營盤干諾道西152號 電話：2131 1188

【19】城景國際 —— 24小時住宿

酒店推出食住套票優惠，入住標準客房可免費升級至尊貴客房，並可享彈性入住時間，保證歎足24小時。另外可享用雙人美饌餐盒，及免費使用房間內的咖啡與茶水設備。

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城景國際 地址：油麻地窩打老道23號 電話：2783 3888

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